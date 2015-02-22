Vahdet'e göre, 'LGBTİ örgütleri kapatılamaz' kararı 'yargının ahlaksızlığa teşviki'

Vahdet gazetesi, 2008 yılında, eşcinsel örgütleri Kaos GL ve Lambda İstanbul hakkında, ‘genel ahlaka aykırılık’ iddiasıyla açılan ve beraatle sonuçlanan davalar için “Ahlâksız çevreler, yargının kimi kararlarıyla rahatça faaliyetlerini sürdürebilmenin korunaklılığını kazanıyor” yorumunu yaptı.

İstanbul ve Ankara Valilikleri tarafından derneklere kapatma istemiyle açılan davalarda ‘Başsavcılığın kapatmaya gerek olmadığı’ yönündeki kararının Yargıtay tarafından da onaylandığının hatırlatıldığı haberde “Yüksek Mahkeme’nin 7. Hukuk Dairesi, derneğin tüzel kişiliğinin devamı yönünde karar alarak, sapkınların eline çok önemli bir koz verdi” ifadeleri yer aldı.

Vahdet gazetesinin manşetinde duyurduğu ve Yağız Doğukan imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Vahdet’in , “Küçüklerin Muzır Neşiryattan Korunması” kanun ve kurulu çerçevesinde yaptığı haberler tartışılırken, sorun sadece yürütmenin yeterince etkin olamamasıyla sınırlı değil. Ahlâksız çevreler, yargının kimi kararlarıyla rahatça faaliyetlerini sürdürebilmenin korunaklılığını kazanıyor.

Valilik: Ahlaka aykırı

Her ikisi de “cinsel sapkınların hakları” için mücadele eden Kaos GL ile Lambda İstanbul derneklerinin yargıda elde ettikleri kazanımlar, kamu vicdanını rahatsız eden hükümler taşıyor. Kaos GL Derneği’nin tüzüğünde ahlâka aykırı hükümler bulunması nedeniyle kapatılması istemiyle açılan dava 2008 yılında reddedilerek, sapkınlara onay verildi. Ankara Valiliği’nin açtığı dava Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi.

Savcılık: Ahlaksızlık değil

Başsavcılık, Kaos GL’nin ahlâksız bir tüzüğe sahip olmadığını ileri sürerek, “Devlet, derneklere karşı baskıcı değil, kollayıcı tavrını göstermeli” dedi. Savcılık kararında ayrıca, eşcinselliğin genel olarak ahlâkî bozulmanın bir sonucu olarak düşünüldüğü ancak Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından “başlı başına bir bozukluk” olarak ele alınmadığı kaydedildi. Kararda, “Eşcinsel olmak ahlaksız olmak anlamına gelmez” denildi.

Yargıtay’dan Lambda İstanbul’a onay

Ankara’daki Kaos GL davasına benzer bir gelişme İstanbul’daki davayla ilgili de yaşandı. İstanbul Valiliği Dernekler Müdürlüğü, 2006 yılında, cinsî sapkınların derneği Lambda İstanbul'un tüzüğünün İçişleri Bakanlığı tarafından incelenmesini istedi. Bakanlık da, tüzükte ahlâka aykırı hükümler olduğu görüşünü dile getirdi. Bunun üzerine Valilik, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, derneğin kapatılması talebiyle dava açtı. Ancak savcılık dava açılmasına yer olmadığına karar verdi. Yargıtay’a temyize giden dosya hakkında, yüksek mahkemenin 7. Hukuk Dairesi, derneğin tüzel kişiliğinin devamı yönünde karar alarak, sapkınların eline çok önemli bir koz verdi.