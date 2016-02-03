Vahdet yazarı: Türkiye önce ABD uçağı düşürmeli!

Vahdet yazarı Mehmet Doğan, ilân edilmemiş bir 3. Dünya Savaşı’nın yaşandığını öne sürdü. "Türkiye önce ABD uçağı düşürmeli!" başlıklı yazısında Suriye'de yaşanan iç savaşın "büyük şeytan" olarak nitelendirdiği ABD'nin bir oyunu olduğunu iddia eden Doğan, "Amerika ile ilişkileri askıya almak, hatta daha ötesine gitmek ciddi şekilde düşünülmelidir" dedi.

Mehmet Doğan'ın Vahdet gazetesinde yayımlanan (3 Şubat 2016) yazısı şöyle:

"Artık her şey ayan beyan ortada! Atalarımızın dediği gibi “ay aydın hesap belli”!

Türkiye’yi yüzlerce yıldır kuzeyinde savaştığı Rusya ile güneyinde savaştırmak kimin işi olabilir?

Ancak ve ancak büyük şeytanın!

Büyük şeytan küçük şeytanını buldu ve mutabakata vardı. Bu Yalta mutabakatına filan benzemez. O soğuk harb mutabakatı idi. Bu sıcak, hem de kaynar bir savaş işbirliği.

Türkiye kuşatılacak...

ABD geleneksel dost, stratejik müttefik ya... Türkiye karşıtı bir şey yapmaz. Yakışmaz ona! Ama yaptırır. Bunu kime yaptırırsa, Türkiye’nin elini kolunu bağlar?

Rusya’ya...

Rusya ile 30 yılda kurulmuş olan ilişkiler berhava edilir hem, hem de Türkiye bir dünya gücü ile karşı karşıya kalır.

İşte şeytanî Amerikan planı.

Suriye meselesinde diğer her şey bu noktadan sonra teferruat. Esed mesed, Işid mışid, PYD meyede!

İngiltere’nin 1. Dünya Savaşı öncesi Rusya ile anlaşması artık biliniyor... Osmanlı devleti yıkılacak, mirası paylaşılacak. Anadolu’nun kuzey doğusu ve Boğazlar Rusya’nın olacak...

Yüz yıl önce Çanakkale müdafaası bu anlaşmayı Boğaz’ın serin sularına gömdü. Çarlık Rusyası Bolşevik devrimi ile yıkıldı. Bolşevikler kirli anlaşmaları açıkladı, o zaman öğrendik ki, dünya hükümranı İngiltere ile Rusya Osmanlı Devleti’ni yıkmak için mutabık kalmışlar...

Rusya 21. yüzyılda ikinci bir bolşevik devrimine maruz kalabilir mi?

Buna “imkânsız” diyenler çıkabilir. Belki de doğru tahmin budur. Biz de deriz ki, velev ki olsa... İkinci Bolşevik devriminden sonra yayınlanacak bütün dünyanın Müslüman emekçilerine beyannamede ABD ve Rusya’nın Türkiye’yi yıkmak için anlaştıkları mutlaka yer alır. Artık Avrupa’yı devre dışı bırakmış olan ABD Türkiye karşıtı anlaşmaya İran’ı da dahil etmiş olmalıdır.

Sanmayın ki Rusya’nın Suriye’deki varlığı olağanüstü bir durumdur. Aslında olağanüstü deyimi bunu açıklamaya yetmez. Çünkü ilân edilmemiş bir 3. Dünya Savaşı’nı yaşıyoruz ve bu savaşta 1. Dünya Savaşı’ndaki gibi müttefikimiz de yok!

Türkiye’nin tek başına savaşı Rusya ile mi olacak, ABD ile mi?

Fark etmez! Rusya ile savaştığında da ABD ile savaşacaksın. Çünkü esas patron o!

Türkiye bu kirli savaşı deşifre etmelidir. Amerika’nın oyununu ancak böyle bozabiliriz. Amerika ile ilişkileri askıya almak, hatta daha ötesine gitmek ciddi şekilde düşünülmelidir"