Vahdet yazarı: Namaz kılan bir Müslüman ayakta işemez, camilerdeki pisuvarlar kaldırılsın

Vahdet yazarı Mehmet Şevki Eygi, "namaz kılan bir Müslüman'ın, ayakta tebevvül edemeyeceğini (işeyemeyeceğini)" söyledi. "Bundan birkaç ay önce, Gebze’de Mimar Sinan yapısı o harika, mimarlık şaheseri Çoban Mustafa Paşa camiinin nefis derz duvarlarına mermer pisuvarlar konduğunu öğrendim ve bunu yapanları çok ama çok ayıpladım" ifadelerini kullanan Eygi, "Namaz kılan bir Müslüman ayakta tebevvül etmez. Çünkü idrarı pantolonuna, iç çamaşırına bulaşabilir. "Bendeniz ayakta tebevvül eden bir imamın ardında cemaat olup namaz kılmam" dedi.

Cami tuvaletlerine pisuvar konmasını densizlik olarak niteleyen Eygi, tuvalet kullanımının ardından para alınmasına da tepki gösterdi. "İstanbul’da turistlerin çokça ziyaret ettiği veya işlek yol kenarlarındaki bazı camilerin WC’lerinin darphane gibi para kestiğini" söyleyen Eygi, "Bu kafa ile gidilirse, ileride abdest alanlardan da para istenir diye korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şevki Eygi'nin, "Cami Helasında Pisuvar Olmaz" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Okur yazar, mürekkep yalamış bir Müslüman olarak mukaddes camilerimizdeki WC ticaretine iyi gözle bakmam mümkün değildir.

Vakıflar idaresinin cami WC’lerini ihale ile kiraya vermesini kınıyorum.

Cami bahçeleri ve avlularındaki ve binalarının altındaki WC reklamları son derece çirkin ve ayıptır.

Camilerimiz paralı WC’lerden, WC ticaretinden, WC reklamlarından temizlenmeli ve kurtarılmalıdır.

Bu kafa ile gidilirse, ileride abdest alanlardan da para istenir diye korkuyorum.

Camilerin çoğunluğunun helalarına abdest tazelemek için gidilmiyor, çoğu bînamaz olan gelip geçenler kullanıyor.

Vatandaşın hela ihtiyacını belediyeler karşılamalıdır.

İstanbul’da turistlerin çokça ziyaret ettiği veya işlek yol kenarlarındaki bazı camilerin WC’leri darphane gibi para kesiyor.

Bana inanmazsanız, birkaç camiye gidin ve avlu veya bahçedeki rezil ve sefil WC WC WC yaftalarına bakın.

Bundan birkaç ay önce, Gebze’de Mimar Sinan yapısı o harika, mimarlık şaheseri Çoban Mustafa Paşa camiinin nefis derz duvarlarına mermer pisuvarlar konduğunu öğrendim ve bunu yapanları çok ama çok ayıpladım.

İslam dini temizlik=taharet dinidir.

Namaz kılan bir Müslüman ayakta tebevvül etmez. Çünkü idrarı pantolonuna, iç çamaşırına bulaşabilir.

Bendeniz ayakta tebevvül eden bir imamın ardında cemaat olup namaz kılmam.

Cami helasına pisuvar koymak, en azından densizliktir.

Cami WC’leri derneğin kasasına para getiriyormuş… Medenî ve kültürlü bir Müslüman böyle sefil bahanelere iltifat etmez.

İslam’da hela hizmeti diye dinî bir hizmet yoktur. WC ihtiyaçsa bunu başkaları yapsın.

Camide hela olacaksa, bunu abdest alıp namaz kılanlar kullansın. Ticarî maksatla kullanılmasın.

Kutsal camilerimiz tuvalet ticaretine âlet edilmesin.

(Çoban Mustafa Paşa Camii’ne konulan pisuvarların kaldırıldığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. İlgililere teşekkür ederim.)"