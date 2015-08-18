Vahdet'ten pitbullu saldırı yorumu: Sivas olaylarını Avcılar’da sergilemek isteyenlerin oyunu bozuldu

Vahdet gazetesi, İstanbul Avcılar’da Yahudi marşı çaldıkları iddiasıyla pitbull cinsi köpekler tarafından saldırıya uğrayan “Grup Mektup” adlı sokak müzisyenlerinin kalabalığı tahrik etmeye çalıştığını savundu.

Vahdet gazetesinin bugünkü (18 Ağustos 2015) nüshasında “Grup Mektup” üzerinden 'kirli bir oyun” başlığıyla ve Enes Babacan imzasıyla yayımlanan haberde, "Sivas olaylarını Avcılar’da yeniden sergilenmek isteyen sol medyanın oyununu gazetemize konuşan Avcılar Merkez Cami cemaati bozdu" ifadelerine yer verildi. Gazetenin konuştuğu Avcılar Merkez Camii imamlarından Rasim Özen de “Bu üç kişilik genç grup mübarek ramazan ayında da teravih saatlerinde hoparlörün sesini sonuna kadar açarak cemaati tahrik etmeye kalktılar” iddiasını dile getirdi.

Dün gazetelerde yer alan olayda, Avcılar Belediyesi önünde yer alan belediye parkında canlı müzik yapan “Grup Mektup” isimli sokak müzisyenleri saldırıya uğradığı iddia edilmiş, saldırıyı gerçekleştiren kişinin “Bunlar Yahudi marşları çalıyor. Bunlar İsrailli. Müsade edemem. Çaldırmam” diyerek müzisyenlerin üzerine yürüdüğü iddia edilmişti. Olay sırasında iki kişi de müzisyen grubun üzerine pitbull cinsi köpekleriyle saldırdığı öne sürülmüştü.

Vahdet gazetesinden Enes Babacan’ın haberinde; “Grup Mektup” üzerinden “kirli bir oyun” onandığı ancak oyunun cami cemaatinin sağduyusu ile bozulduğu belirtiliyor.

Vahdet gazetesinin bugünkü (18 Ağustos 2015) nüshasında yer alan haberin tamamı şu şekilde:

“Avcılar Merkez Camisi önünde önce İslam karşıtı tahrik edici sözler söyleyerek İsrail marşını yüksek sesle çaldılar… Ardından “Avcılar’da Grup Mektup’a Yobaz Saldırı!” şeklinde internet sitelerinde haber yaptılar… Sivas olaylarını Avcılar’da yeniden sergilenmek isteyen sol medyanın oyununu gazetemize konuşan Avcılar Merkez Cami cemaati bozdu.

Grup Mektup’a İsrail marşı çaldığı için tepki gösterdiğini belirten Muhammet Furkan Sümer “Ramazan ayından bu yana yüksek sesle şarkılar söylüyorlardı. Son olarak İsrail marşını da cami önünde yüksek sesle çalınca artık daha fazla dayanamadım ve tepkimi gösterdim. Ben tepkimi gösterirken o gruba yönelik ellerinde pitpull köpekleri olan arkadaşları tanımıyorum. Sakalımdan dolayı bana terörist yakıştırması veya yobaz yakıştırması yapanlar oldu. Oysaki o grubun üzerinden amaçları cami cemaati ile bazı kesimleri karşı karşıya getirmekti ama bunu başaramadılar. O grubun DHKP-C bağlantılı olduğunu ve benim peşime adam taktığını söyleyenler de var” şeklinde konuştu.

Avcılar Merkez Camii imamlarından Rasim Özen ise “Bu üç kişilik genç grup mübarek ramazan ayında da teravih saatlerinde hoparlörün sesini sonuna kadar açarak cemaati tahrik etmeye kalktılar. Kaç kere burasının cami olduğunu ve biraz saygı göstermeleri gerektiğini söyledik ama nafile. Bu gençler her seferinde cemaatimizi tahrik ediyorlar” şeklinde konuştu.

Avcılar Merkez Camii cemaatinden Yusuf K. ise “Bu gruptakiler camiye geliş gidişimizde bize ‘Sahte sakallılar, boşa namaz kılıyorlar ve IŞİD’ciler’ diyerek laflar atıyorlar. İslam karşıtı marş ve sözler ile bizi tahrik etmeye kalkıyorlar” dedi.”