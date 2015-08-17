Bunlar Yahudi dediler, sokak müzisyenlerine pitbull cinsi köpeklerle saldırdılar!

İstanbul'da Avcılar Belediyesi’nin önünde yer alan belediye parkında canlı müzik yapan “Grup Mektup” isimli sokak müzisyenleri pitbull cinsi köpeklerle saldırıya uğradı.

Cumhuriyet'in Haberavcilar.com sitesinde yer alan bilgilere dayandırdığı haberine göre; saldırıyı gerçekleştiren kişi, “Bunlar Yahudi marşları çalıyor. Bunlar İsrailli. Müsade edemem. Çaldırmam.” diyerek müzisyenlerin üzerine yürürken, şahsın yanında, ellerinde pitbull cinsi köpekler olan iki kişi daha sokak müzisyenlerine saldırdı.

Olay, çevredeki vatandaşların saldırganlara müdahale etmesiyle sona ererken, bir çok kişi de genç müzisyenlere destek vererek şarkı söylemeye devam etmelerini istedi.