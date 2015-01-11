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Vahdet gazetesi, Charlie Hebdo katliamı sonrası Penguen'i hedef gösteren yazarı kovdu

'Akit gibi radikal yayın yapan bir gazete olmak istemiyoruz'

11 Ocak 2015 14:29

Fransa’nın başkenti Paris’te mizah dergisi Charlie Hebdo’yu hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Penguen dergisini hedef gösteren Vahdet gazetesi yazarı İbrahim Yörük'ün işine son verildi. 

Yörük, Paris katliamı sonrası, (7 Ocak 2015) kişisel Twitter hesabından #CharlieHebdo etiketini kullanarak dergide yer alan ve çizerinin ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ suçlamasıyla yargılandığı davaya konu olan karikatürle birlikte Penguen’e hitaben “Bak milletin inançlarına hakaret edilerek izah yapılmaz. Gör bunları” yazmış, gelen tepkilerin ardından “Hedef göstermiyorum. Hatalarını görmelerini ve ders almalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Yörük, işine son verildiğini Twitter hesabından paylaşarak şunları söyledi:

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