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Vagon üzerinde selfie yaparken elektrik akımına kapılan genç öldü

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - ADAPAZARI Tren Garı'nda vagonun üzerine çıkarak selfie yapmak isterken akıma kapılan 18 yaşındaki Birbey Kurt, tedavi gördüğü Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesinde yaşamını yitirdi

26 Ağustos 2017 15:13

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - ADAPAZARI Tren Garı\'nda vagonun üzerine çıkarak selfie yapmak isterken akıma kapılan 18 yaşındaki Birbey Kurt, tedavi gördüğü Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesinde yaşamını yitirdi.
Olay, 14 Haziran günü akşam saatlerinde, Adapazarı Tren Garı\'nda meydana geldi. Selfie yapmak için tren garında bulunan vagonun üzerine çıkan Birbey Kurt, elektrik tellerine dokununca akıma kapıldı. Vagonun üzerine düşen gencin vücudunda ağır yanıklar oluştu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Birbey Kurt daha sonra Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilerek, yanık ünitesinde tedavi altına alındı. 12 gündür yaşam mücadelesi veren Birbey Kurt yaşamını yitirdi. Birbey Kurt, bugün Sakarya\'nın Akyazı İlçesi\'nde toprağa verilecek.

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