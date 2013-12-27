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Yaşam

Vagon üstünde fotoğraf çeken turistleri elektrik çarptı

Haydarpaşa Garı'nda bulunan trenlerin üstüne çıkarak fotoğraf çekmek isteyen turistleri elektrik çarptı

27 Aralık 2013 20:29

Haydarpaşa Tren İstasyonu'nda saat 16.30 sıralarında fotoğraf çekmek için gelen ve vagonlardan birinin üstüne çıkan 7 Alman turisten 3'ünü elektrik çarptı.

Cengiz Çoban ve Mehmet Akif Erdem'in DHA'da yer alan haberine göre, genç turistler fotoğraf ve film çekerken, halen Haydarpaşa Tren İstasyonu'nda bulunan trenlerin çalışması için faal durumda olan ve 32 bin volt elektrik bulunan gerilim hattına kapıldı.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve elleri ayakları yanan Justus Hack (24) ile diğer yaralılar Julien Maria (24) ve Paul Ester (24) ambulanslara alındı.

Ağır şekilde yaralanan Hack itfaiyenin yardımı ile sedyeye koyularak vagonun üzerinden indirildi ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürüldü. Durumu daha iyi olan Maria ve Ester ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haydarpaşa Garı'nda görevli olan teknik ekip elemanları ise elektrik akımının 1 metre mesafeden etkili olduğunu, Alman turistlerin bölgeye nasıl girdiklerini bilemediklerini söyledi.

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