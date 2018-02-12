Vagon fabrikasında stajyer öğrenciye taciz iddiası

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda bulunan vagon fabrikasında revire çıkan stajyer öğrenci K.Y.\'ye (17) iddiaya göre kendisini doktor olarak tanıtan şef yardımcısı H.Y. (63) tacizde bulundu. Stajyer kızın ailesinin suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık H.Y.\'nin gözaltına alınması için talimat verdi.

Adapazarı’ndaki bir meslek lisesinde eğitim gören K.Y., 4 gün önce babaannesine staj yaptığı fabrikada 18 Ocak tarihinde revire çıktığında burada kendisini doktor olarak tanıtan H.Y.\'nin muayene sırasında tacizde bulunduğunu söyledi. K.Y., konunun duyulması üzerine de fabrika yönetiminin kendisinden yazılı beyan aldığını söyleyince aile önce kızlarının staj yaptığı vagon fabrikasına sonra da polis merkezine başvurdu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nde görevli psikologlar gözetiminde ifade veren K.Y., 18 Ocak tarihinde fabrikada staj yaptığı sırada doktora çıktığında olayın yaşandığını, burada bulunan H.Y.\'nin kendisini muayene etmek bahanesiyle tacizde bulunduğunu anlattı. Genç kızın ifadesi sonrasında 2 çocuk babası H.Y., hakkında Sakarya Cumhuriyet Savcılığı ifadesinin alınması için emniyete talimat verdi. Olayın şüphelisi olarak gözaltı kararı verilen H.Y.\'nin 10 gün kadar önce emeklilik işlemleri için yıllık izine çıktığı öğrenildi. İzin dönüşünde de emekliye ayrılacağı belirtildi

Bu arada vagon fabrikasındaki iddiayla ilgili olarak fabrika yönetiminin idari soruşturma kapsamında olayın mağduru stajyer öğrenciye 9 Şubat tarihinde resmi yazı göndererek bilgisini başvurduğu öğrenildi

Fabrika yönetiminin bu yazısına stajyer öğrencinin böyle bir olay olmadığı yönünde cevap verdiği, aynı günde ailesinin okula giderek kızlarının yaşadıklarını anlattıkları, ardından da olayın Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne intikal ettiği öğrenildi.