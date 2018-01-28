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Spor

Vagner Love'dan Çavuşoğlu'na mesaj

İSTANBUL,(DHA) Transfer dönemide adı sıklıkla Beşiktaşla anılan ve son olarak Siyah-Beyazlı kulübe transfer olabilmek için antrenmanala çıkmadığı bilinen Vagner Love Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğşu'na sosyal medya hesabından mesaj gönderdi

28 Ocak 2018 02:23

İSTANBUL,(DHA)

Transfer dönemide adı sıklıkla Beşiktaşla anılan ve son olarak Siyah-Beyazlı kulübe transfer olabilmek için antrenmanala çıkmadığı bilinen Vagner Love Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğşu\'na sosyal medya hesabından mesaj gönderdi.
Brezilyalı oyuncu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, \"Alanyaspor başkanı kabul edilen şeyleri yerine getirmek istemiyor. Geçikmiş maaşlarımı ödemek istemiyor. Umarım iş sözleşmesinde anlaştığımız şeyleri fark eder ve yerine getirir. Aksi taktirde müzakereler sona erecek\" dedi.

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