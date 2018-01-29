T24 LogoT24 Logo
Gündem

VAGNER LOVE İSTANBUL'A GELDİ

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA) Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, İstanbul'a geldi

29 Ocak 2018 04:46

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)
Beşiktaş\'ın anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor\'un golcü futbolcusu Vagner Love, İstanbul\'a geldi.
Alanya Gazipaşa Havalimanı\'ndan THY\'nin saat 23.30\'da kalkan yolcu uçağıyla 01:00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı\'na eşi ile birlikte gelen Vagner Love\'u Beşiktaşlı idareci ve takım tercümanı karşıladı. Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Love İstanbul\'a 5 valizle geldi.
DHA muhabirinin İstanbul\'a geldiğiniz için mutlu musunuz ? Sorusuna Vagner Love \"Teşekkür ederim\" şeklinde yanıt verdi. Love, kendisine tahsis edilen özel araçla Havalimanı\'ndan ayrıldı.
Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile geçen gün yaptığı görüşmede Vagner Love\'un transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Vagner Love\'un yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------
- Vagner Love eşi ve BJK idareciler
- Vagner Love ve eşi
- Vagner Love valizlerinden görüntü
-Vagner Love  taraftarla fotoğraf çekilmesi
-Vagner Love araca biniş görüntüsü
-Aracın gidiş 
-Genel detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Hüseyin ASLIYÜCEAytemiz AlanyasporVagner LoveAlanya Gazipaşa Havalimanı THYAtatürk HavalimanıVagner Love BeşiktaşlıTaraftarlarınLoveDHASorusuna Vagner LoveHavalimanıBeşiktaş Kulübü Aytemiz Alanyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24