Vagner Love durdurulamıyor!

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Akdeniz ekibinin gollerini Vagner Love (2), M'Billa ve J.Fernandes kaydetti.

Takımı adına iki gol kaydeden 33 yaşındaki Vagner Love, Gençlerbirliği karşısındaki performansının ardından bu sezonki 7. maçında 7. golüne imza attı. Golcü oyuncu, Alanyaspor formasıyla toplamda çıktığı 36 maçta 30'uncu golünü de atmış oldu.

Vagner Love'ın ilk golünde Emre Akbaba yaptığı müthiş asistle gözlerin pasını silerken; Brezilyalı futbolcu da Ronaldo'yu aratmayacak soğukkanlılıkla topu tamamladı. Brezilyalı golcü 90'da belki de kariyerinin en güzel gollerinden birine imza attı. Kaleci vuruşunda seken topu takip eden Love, kendi yükselttiği topa rövaşata vurarak maçın skorunu belirledi.

Zirvede 4 isim!

Gol krallığında son durumda Göztepe'den Adis Jahovic, Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis, Trabzonspor'dan Burak Yılmaz ve Alanyaspor'dan Vagner Love 7 golle zirveyi paylaştı. Bu isimleri 5 gollü Khalid Boutaib ve Tolga Ciğerci takip etti.