'Vadi' oyuncusuna taciz tutuklaması!

T24 - İzmit’te 15 yaşındaki bir gence cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve bazı tv dizilerinde rol aldığı belirtilen F.B. tutuklandı.

Aralarında ’Kurtlar Vadisi’nde olmak üzere bazı dizilerde rol alan 36 yaşındaki F.B., iddiaya göre yaklaşık iki hafta önce dersaneye giden 15 yaşındaki erkek çocuk N.K.’yı kandırıp, cami tuvaletine götürerek cinsel tacizde bulundu. Olayı ağabeylerine anlatan N.K., olay günü cep telefonu numarasını aldığı F.B.’yi ağabeylerinin isteği üzerine arayarak buluşmaya çağırdı. N.K. ile buluşacağı düşüncesiyle belirtilen yere gelen F.B., karşısında çocuğun ağabeylerini görünce üzerinde taşıdığı bıçağı çekerek kaçmayı başardı.



Gencin ve ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine F.B. yakalanarak gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen F.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.





