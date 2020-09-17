"Vadedilmiş Toprak": ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın ilk anı kitabı, seçimden 2 hafta sonra çıkacak

Penguin Random House yayınevi, ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama'nın iki ciltlik anı kitabının ilk cildinin 3 Kasım ABD Başkanlık seçiminden iki hafta sonra piyasaya çıkacağını duyurdu.

Obama'nın ilk anı kitabının iki cildinin 17 Kasım'da piyasaya çıkacağını duyuran yayınevi, 25 dile çevrilecek olan ilk cildi "Kendi kimliğini arayan bir genç bir adamın özgür dünyanın liderliğine doğru uzun serüveni" olarak niteledi.

"A Promised Land" (Vadedilmiş Toprak) adındaki anı kitabına ilişkin tweet atan Obama, "Bir kitabı bitirmek gibi his yok. Bundan gurur duyuyorum" dedi. Obama, başkanlık sürecinin dürüst bir hesaplamasını yapmak istediğini belirtti.

3 Kasım Başkanlık seçiminden 2 hafta sonra piyasaya çıkacak kitap, 768 sayfa olacak.