Vaclav Havel Ödülü yazar Burhan Sönmez'in oldu

Şair, oyun yazarı ve aynı zamanda Çekya'nın eski cumhurbaşkanı olan Vaclav Havel anısına verilen Vaclav Havel Ödülü'nün sahibi, yazar Burhan Sönmez oldu.

Yazar Burhan Sönmez, Vaclav Havel Ödülü’nün sahibi oldu. Vaclav Havel Kütüphanesi Vakfı genel müdürü Pavla Niklova, ödülü duyurduğu konuşmasında “Vaclav Havel’in savunduğu demokratik değerler için korkusuzca ayağa kalkan Türkiye’nin en seçkin yazarlarından birine bu ödülü vermekten büyük onur duyuyoruz” dedi.

Şair, oyun yazarı ve Çekya’nın eski cumhurbaşkanı Vaclav Havel’in anısına verilen ödül için 28 Eylül’de New York Bohemian National Hall’de bir tören düzenlenecek.

Vaclav Havel Ödülü, The New York Review of Books’un baş editörü Ian Buruma tarafından Burhan Sönmez’e takdim edilecek.

New York’taki Vaclav Havel Kütüphane Vakfı tarafından her yıl verilen ödülün sahibi, kitabı İngilizce yayımlanmış yazarlar arasından belirleniyor. Burhan Sönmez’in çeviri hakları 25 dile satılan son romanı İstanbul İstanbul geçen yıl ABD, İngiltere ve Hindistan’da İngilizce yayımlanmıştı.

Vaclav Havel Kütüphanesi Vakfı Genel Müdürü Pavla Niklova, ödülü duyurduğu konuşmasında “Vaclav Havel’in savunduğu demokratik değerler için korkusuzca ayağa kalkan Türkiye’nin en seçkin yazarlarından birine bu ödülü vermekten büyük onur duyuyoruz” dedi.

Özgürlük temelindeki yaratıcı çalışmasından dolayı ödüle layık görülen Sönmez, Birgün’e yaptığı değerlendirmede ödülü kalemi ve kürsüsü baskı altında elinden alınmış tüm akademisyen, yazar ve gazeteciler için aldığını ifade etti.

Sönmez ödüle layık görülmesine ilişkin şunları söyledi:

“Edebiyatın ölçülür duygusuyla kendisine yer bulunabildiği ve baskıya maruz kalabileceği çok açık bir çağda yaşıyoruz. Tarih içerisinde de bunun bedelini çok ağır ödeyen yazarlar oldu. Stefan Zweig’tan Sabahattin Ali’ye birçok yazardan bahsedebiliriz… Ödenen bu bedelleri göz önünde bulundurduğumuzda ise geçmişe dönüp baktığımızda bugün hâlâ aynı yerde olduğumuzu görüyoruz. Ancak aynı yerde olduğumuz hep kötü gidiyor anlamına da gelmez. İnsana verilen değerler açısından hala önemli bir yer kaplıyoruz. Böyle bir ödülü almak da Türkiye gibi bir yerde kişisel bir şey değil. Verilen ödül bir yazara değil, yazmaya cesaret gösteren herkese verilmiştir. Ödülü, baskı altında, kalemi ve kürsüsü elinden alınmış gazeteci, akademisyenler ve yazarlar için alacağım.”