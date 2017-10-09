Vaclav Havel Ödülü Murat Arslan’a

Vaclav Havel Ödülü için bu yıl Murat Arslan dışındaki finalist adaylar Macaristan Helsinki Komitesi ve Avusturyalı papaz Georg Sporschill idi. Macaristan Helsinki Komitesi sığınmacılar konusundaki faaliyetleri, Avusturyalı cizvit papaz Sporschill yoksul ve korunmaya muhtaç çocuklar için çalışmaları için aday gösterilmişlerdi. Murat Arslan ise “yargının bağımsızlığı için çalışmaları” nedeniyle ödüle layık görüldü. Arslan ödüle Berlin merkezli "Demokrasi ve Özgürlükler İçin Avrupalı Yargı Memurları Derneği” (MEDEL) ve Uluslararası Yargı Memurları Birliği tarafından aday gösterilmişti.

Arslan’ın mektubu

Arslan hapiste olduğundan Avrupa İnsan Hakları Parlamenterler Meclisi (AKPM) genel kurul salonunda bugün düzenlenen ödül törenine katılamadı. Ödül için hazırladığı mektup genel kurulda okundu. Arslan mektubunda Türkiye’yi “totaliter yönetim deneyimi yaşayan devlet” olarak tanımladı ve “Unutmayalım ki tarih tek varlık nedenleri devrim olup, bunun bedelini ödemiş olan modernliği sırtlarında taşıyarak ilerletmiş olan insanlarla doludur” ifadelerini kullandı. Ödülün "Türkiye'de demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenler için büyük öneme sahip olduğunu” belirten Arslan'ın mektubu “Bu ödülü haksız yere işinden olan, hapse atılan ve hak ve özgürlükler için mücadele edenlere adıyorum” sözleriyle sona erdi.

AKP ve MHP'den sert tepki

Vaclav Ödülü'nün Arslan'a verilmesi AKPM'deki Türk heyetinin AKP ve MHP'li üyelerinin sert tepkisine neden oldu. AKP ve MHP'li üyeler ödülün Arslan'a verildiğinin ilan edilmesinin hemen ardından genel kurul salonunu terk etti. CHP’li üyeler genel kuruldaki törene katılmadı. HDP’li 2 üye ise genel kurul salonunda kaldı.

"Türkiye protesto edecek"

AKPM Türk heyetine başkanlık eden AKP Adana milletvekili Talip Küçükcan, tören sonrası DW Türkçe için kararı değerlendirdi. Avrupa Konseyi’nin “FETÖ’yü destekler bir pozisyona girdiğini” savunan Küçükcan “Bu karar Avrupa Konseyi’nin geleceğini ciddi şekilde tehdit etmekte, itibarını zedelemektedir" şeklinde konuştu. Küçükcan, Türkiye’nin bu kararı AKPM’nin tüm platformlarında “protesto edeceğini” de söyledi.

Arslan için 15 yıl hapis istemi

Bu yılki Vaclav Havel Ödülü’ne layık görülen 1974 doğumlu Anayasa Mahkemesi eski raportörü Murat Arslan 2011 yılında YARSAV (Yargıçlar ve Savcılar Birliği) başkanı seçilmişti. Ankara Cumhuriyet Savcılığı KHK ile kapatılan YARSAV’ın başkanı hakkında Gülen yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlayarak Ankara 25. Ceza Mahkemesine sundu.

İddianamede YARSAV bünyesinde 2008’den bu yana “Fethullah Gülen yapılanması olduğu”, Murat Arslan’ın da “2014 yılından itibaren FETÖ haberleşme sistemi ByLock kullandığı” not düşüldü. Arslan için 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kayhan Karaca / Strasbourg

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