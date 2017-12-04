V1 Challenge Kupası Ali Türkkan'ın oldu

İZMİR, (DHA)- YERLİ otomobil Volkicar araçlarıyla gerçekleşen V1 Challenge\'da 6 ayak ve 12 yarıştan oluşan 2017 sezonunun şampiyonu TOSFED desteğiyle yarışan genç pilot Ali Türkkan oldu.

İzmit Körfez Pisti\'nde organize edilen son yarışın ardından geçen yılın şampiyonu Burak Çukurova sezonu genel klasmanda ikinci, Çağlayan Çelik ise üçüncü sırada yer aldı. İzmir, Aydın ve Kocaeli olmak üzere 3 farklı ilde toplam 5 farklı parkurda koşulan V1 Challenge 2017\'de 21 pilot mücadele etti. Son iki yıldır İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından organize edilen Türkiye\'nin ilk ve tek yerli yarış serisi V1 Challenge, aralıksız olarak düzenlenen 7\'nci sezonunu tamamladı. Dereceye giren pilotlara toplam 102 bin TL ödül dağıtıldı.

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