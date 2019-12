Uzungöl'e duvar tartışması büyüyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi ve yaban hayatı uzmanı Doç. Dr. Şağdan Başkaya, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün kenarına duvar yapılmasıyla ilgili olarak "Birkaç yıl önce temizlenerek havuza dönüştürülen göl, şimdi etrafı duvarla çevrilerek yüzme havuzuna dönüştürülüyor" dedi.



Başkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri Uzungöl'ü herkesin bildiği gibi her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.



Uzungöl'ün, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından oldukça zengin ve manzara güzelliklerine sahip olması nedeniyle 1989 yılında "tabiat parkı" ilan edildiğini hatırlatan Başkaya, göl ve çevresini de içine alan daha büyük alanın aynı zamanda hem "özel çevre koruma bölgesi' hem de "doğal sit alanı" olduğunu kaydetti.

Başkaya, Uzungöl'ün ülkemizde özenle korunmaya çalışılan alanlardan olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Uzungöl, ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan erozyon tehdit altındadır. Birkaç yıl öncesinde dolmaya yüz tutan göl, yöre vatandaşlarının saz dediği başta at kuyruğu, hasır otu, aklar otu ve su sazı gibi sucul bitkilerle neredeyse tamamen kaplanma tehlikesiyle de karşılaşmıştır. Bunun için, gölün içine biriken bütün malzeme iş makineleri ile tamamen alınarak göl biriken malzeme ve sazlardan tamamen temizlenmiştir. Aslında bu temizleme harekatı ile göl, göl olmaktan çıkarılıyor ve havuz muamelesi görüyordu. Yapılan temizlik sırasında aşırıya kaçılarak gölün kenarları ile ortası neredeyse aynı derinliğe kavuşturulmuş. Zemin temizlenmiş ve gölün hiçbir yerinde saz bırakılmamıştır. Halbuki, gölde yaşayan plankton seviyesinden balık ve yeşilbaş ördeklere kadar bütün canlıların o çökmüş malzemelere ve gölü kaplayan sazlara çok ama çok ihtiyaçları vardı. Bunun yerine çok daha dikkatli temizlik yapılması gerekiyordu."



'Uzungöl her yerde rastlanabilen yerlerden biri haline geldi'



Bu temizleme yöntemiyle gölün havuza dönüştürüldüğünü zamanında yetkililere ilettiklerini kaydeden Başkaya, "Ancak hem para hem de çözüm olarak bu kolay yol bulunmuştu bir kere. Birkaç yıl önce temizlenerek havuza dönüştürülen göl, şimdi etrafı duvarla çevrilerek yüzme havuzuna dönüştürülüyor" diye konuştu.

Böyle bir yaklaşımı korumacılıkla bağdaştırmanın mümkün olmadığını ifade eden Başkaya, şunları söyledi:

"Göl kenarındaki yolu gölün doğallığına ve doğaya zarar vermeden yapmanın birçok yolu elbette vardır. Zaten yıllar içerisinde birçok otel, motel, balık lokantası ve diğer yapılarla göl ve çevresinin doğallığından eser kalmamıştır. Artık su içen hayvanlar veya karaya çıkabilen ördekler bir yana dikkatsizlik sonucu göle düşebilecek olan insan veya hayvanların bile gölden çıkması hayli zorlaşmıştır. Duvarlar arasında akan dere, savaklar, etrafı taş duvarla çevrili bir göl ve çevresindeki doğala ters aşırı yapılaşma ile Uzungöl her yerde rastlanabilen yerlerden birisi haline gelmiştir."



'En iyisini yapıyoruz'



Uzungöl Belediye Başkanı Nuri Alibeyoğlu ise duvarın Çaykara-Uzungöl kara yolunun Uzungöl geçiş bölümünde yapıldığını ifade ederek, "Yol, Karayolları tarafından yapılıyor. Kamulaştırılma çalışmaları 2007-2008 yılında tamamlanmıştır. Yol, kaynak sağlanan programlı bir yoldur" dedi.

Kendilerinin esas tercihinin tahkimat duvarı ile bu bölümün geçilmesi olduğunu ancak tahkimatın eğiminin varacağı noktanın DSİ tarafından tespit edilen maksimum su kotuna göre belirlendiğini söyleyen Alibeyoğlu, şunları kaydetti:

"Tahkimat duvarı yapılsaydı çok yüksek duvarlar ortaya çıkacaktı. Şu anda tekniğe uygun olarak yol yapılıyor. Çevresel etkileri açısından sorumlusu benim. Karayolları da en ufak bir olumsuzluk yaşanmaması için elinden geleni yapıyor. Çevresel etkiler açısından yapılabilecek en iyi proje uygulamaya konuluyor. Tabii bazı eksiklikler olabilir ama biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz."