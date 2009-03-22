Uzungöl’dü ‘havuz’ oldu!

Çevrecilerin, doğal hayata zarar verdiği gerekçesiyle yapımını istemediği duvarın inşaatı tamamlanınca, göl havuzu andırır bir manzaraya kavuştu.



Doğu Karadeniz’in eşsiz köşelerinden biri olan Uzungöl’de aylardır yapımı süren ve çevrecilerin büyük tepkisine neden olan duvarın yapımı tamamlandı.



Uzungöl Belediye Başkanı Mehmet Nuri Alibeyoğlu, Büyük Anadolu Birliği’nin “4. Uluslararası Yılın 40 Ödülleri” kapsamında Uzungöl’e “Yılın Turizm Kenti” ödülü verildiğini açıklarken, ilginç bir çıkışta bulundu.



Yapılan eleştirileri sansasyon yaratmak olarak değerlendiren Alibeyoğlu, “Bu sansasyonu yaratanları o yoldan geçirmeyeceğiz. Başka taraftan yürüteceğiz” dedi.



Yapımı aylardır süren duvara karşı çıkan çevreciler, iş makineleriyle gölün dibinin temizlendiğini ve bu nedenle havuz haline getirildiğini belirtmişti.



Çevreciler, tabiat parkı ve SİT alanı olan bölgede bu tür bir çalışmanın doğal hayata da büyük zarar verdiğini söylemişti.

