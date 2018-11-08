Uzungöl'deki doğa talanına karşı şarkı yapan Apolas Lermi'ye tehdit

Karadeniz şarkılarıyla bilinen müzisyen Apolas Lermi, Trabzon Uzungöl'deki yapılaşmayı ve doğa talanını eleştirdiği 'Uzungöl Şerah' şarkısı nedeniyle, Uzungöl'deki bazı işletme sahipleri tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Karadeniz'in sevilen sanatçılarından Apolas Lermi, geçtiğimiz günlerde Trabzon Uzungöl'deki doğa talanına karşı yaptığı 'Uzungöl Şerah' şarkısını müzik platformlarında müzik severlerle paylaştı.

Şarkının paylaşılmasının ardından sosyal medya üzerinden bir çok taciz ve tehdit mesajları aldığını belirten Apolas Lermi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada 'Uzungöl Şerah' isimli şarkısı için Uzungöl'de işletme sahibi olan birçok kişi tarafından tehdit, küfür, hakaret içerikli mesajlar aldığını belirtti.

Apolas Lermi'nin Twitter'da yaptığı açıklama şöyle: