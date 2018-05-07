Uzungöl'de Oryantiring Şampiyonası düzenlendi

ÇAYKARA(Trabzon),(DHA)

TRABZON\'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl\'de düzenlenen Türkiye Okullararası Oryantiring Şampiyonası nefes kesti.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki deniz seviyesinden bin 250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi Uzungöl, Türkiye Okullararası Oryantiring Şampiyonası\'na ev sahipliği yaptı. Yarışmaya katılan 64 okuldan 560 sporcu, turistlerin arasında zamana karşı ellerindeki haritalar yardımıyla yönlerini bulmaya çalıştı. Sporcuların bu zorlu mücadelesi bölgeyi ziyarete gelen turistlerin de ilgisini çekti. Öğrenciler, muhteşem manzara eşliğinde yarışmayı tamamladı. Nefes kesen yarışmada dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

\'TRABZON BİR SPOR ŞEHRİ\'

Organizasyona ilişkin konuşan Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon’un bir spor şehri olduğunu vurguladı. Öztürk, “Trabzon bir spor şehri. Hem tesisleri, hem doğası ve hem de coğrafyasıyla sporun her alanında kendini gösteren bir merkez. Trabzon bu tür organizasyonları en iyi şekilde başaran ve daha önce yaptıklarıyla bu alanda kendini kanıtlamış bir şehir. Öğrencilerimiz burada hem spor yapma imkanı hem bu coğrafyayı gezme tanıma fırsatı buldular. Trabzon\'da bundan sonra bu şekilde organizasyonlar en iyi şekilde yapılacaktır ve her türlü organizasyona ev sahipliği yapmak için hazırdır\" dedi.

MANZARADA ORYANTİRİNG

Türkiye Oryantiring Federasyonu Asbaşkanı Fatih Bektaş ise yarışmaların son derece çekişmeli geçtiğini belirterek, \"Öğrenciler Uzungöl\'ün bütün doğasından güzelliklerinden faydalandılar. Buraya gelenlerin yüzde 90\'ı Uzungöl\'ü görmemişti. Hem bu doğal cenneti gördüler, hem de yarışma heyecanını yaşadılar. Oryantiringin böyle güzel bir tarafı var. Nereyi ön plana çıkartırsanız ona göre kurgu yapabilirsiniz. Burası uluslararası manada bir parkura ev sahipliği yapabilir. Böyle bir projeyi burada düşünüyoruz\" diye konuştu.

Kategorilerde takım ve bireysel olarak yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, yarışma sonunda öğrenciler ise çalınan müzik eşliğinde neşeli dakikalar geçirdi.

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