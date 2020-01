Uzungöl'de gergin bekleyiş

Fatih TURAN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl kıyısında, ilk etapta yaklaşık 20 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Gelecek günlerde yıkılması beklenen yapıların boşaltılması için tebligatların adreslere ulaşmaya başladığı Uzungöl\'de sessiz bekleyiş hâkim.

Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turistin akınına uğrayan Uzungöl\'de otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Bunun üzerine bölgede başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında Uzungöl\'de, özellikle göl çevresindeki kamu arazisinde bulunan bazı yapı ve tesisler için yıkım kararı alındı.

Gelecek günlerde yıkılması beklenen yapıların boşaltılması için tebligatlar bazı işyeri sahiplerine ulaştı. Uzungöl’de başlatılan çalışmaların 1\'inci etabı kapsamında, göl kenarındaki 20 kaçak günübirlik tesis ve yapı için alınan yıkım kararı yılbaşına kadar uygulanacak. Yıkılması ön görülen işletmelerin sahiplerinin birçoğu konu hakkında sesliğini korurken, sadece kendilerinin mağdur edilmemesini ve yıkımların adil yapılmasını istedi.

\'UZUNGÖL PANAYIR HALİNDEN KURTARILMALI\'

Konuyla ilgili konuşan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz ise yıkımlara karşı olmadıklarını belirtti. Akyüz, \"Uzungöl\'deki imar sorunu için Sayın Cumhurbaşkanı\'nın çok ciddi ve pozitif düşünceleri olduğunu biliyoruz. Uzungöl\'de gelişigüzel yapılaşmanın, bu panayır hali durumunun ortadan kalkması ve bunların yıkılıp buranın eski haline bürünmesi için ciddi manada atılan adımlar ve çalışmalara başlandı. Bizler Uzungöllüler olarak bu çalışmalara karşı değiliz. Biz Uzungöl\'ün panayır halinden kurtarılmasını istiyoruz. Biz nereye gitsek burayla ilgili ciddi manada tepkiler alıyoruz. Biz bu tepkilerden artık bıktık. Biz bunu hak etmiyoruz. Kesinlikle bu gelişigüzel yapılaşmaların ve bu dengesiz fiyat politikalarının önüne geçilmesi istiyoruz\" diye konuştu.

Çalışmalara destek vereceklerini belirten Akyüz, \"Artık Uzungöl\'ün bu kötü yapılaşmadan ve şu beton yığınlarından kurtarılması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki imar planı koruma amaçlı plandır. Bu plan uygulansın, Uzungöl dünyanın en güzel yeri olur. Bilinçli kamuoyu yaratmak lazım. Burası özel bir statüsü olan bir yerdir. Biz Uzungöl\'ün yıkılmasını, ortadan kalkmasını herhalde istemeyiz. Biz buranın sürekli yeşil kalmasını, nezih ve huzurlu alanlar olmasını istiyoruz\" dedi.

\'UZUNGÖL\'ÜN ADINI LEKELEDİLER\'

Uzungöl\'ü dışarıdan gelenlerin bu hale getirdiğini ve koruma amaçlı imar planının geç devreye girdiğini ifade eden Akyüz şunları kaydetti:

\"Buraya dışarıdan gelenler mağduriyet yaşayacak. Zaten buraya gelip Uzungöl\'ün adını lekelediler. Gelip burada sağlıklı bir hizmet vermiyorlar ki. Sağlıklı hizmet verseler yanlarında olacağım ve alkış tutacağım onlara. Çünkü Uzungöl\'e artı katma değer getirmiyorlar. Her gittiğim yerde \'Uzungöl mahvoldu\' gibi söylemler duyuyorum. Artık \'Uzungöllüyüm\' demeye utanır hale geldik. Böyle bir şey olamaz. Uzungöl\'ü ben lekelemedim. Ben yanlış yapmıyorum. Dışarıdan gelen insanların da Uzungöl\'ün adını lekelemeye hakkı yoktur. Biz buna karşı dimdik duracağız. Ve yapılan bu çalışmanın yanında olacağız. Kesinlikle buna geç kalındı. Koruma amaçlı imar planı gelseydi, şu anda Uzungöl\'de hiçbir sorun olmazdı. Öyle bir şey oldu ki hiçbir şeyin önüne geçilmez oldu. Her taraf işportacı, her taraf panayır gibi. Böyle bir şey olamaz. Bu olayın ortadan kalkması için ilk önce şu kanunsuz, kıyı alanları içerisinde, milli emlak arazisi üzerindeki yapıların yıkılması lazım. Buranın artık nefes alması lazım.\"

\'BİRTAKIM ENDİŞELER VAR\'

Uzungöl\'de uzun yıllardır işletmecilik yapan Mehmet İnan da atılacak adımlarda adil olunması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

\"Uzungöl\'ün geleceğine katkı sağlayacak alınan bütün kararlara Uzungöl halkı eskiden olduğu gibi bugün de saygılıdır. Bu konuda halkımızın endişesi, yapılacak olan yıkımlar noktasındadır. Bu durum da bir duyumdan öteye geçmedi. Çünkü esnaf arkadaşlara, en azından birçoğuna tebligat gelmedi henüz. Bu yıkımlarda herkese gerçekten adaletli davranılacaksa, kontrollü ve programlı bir şekilde yapılacaksa ve gerçekten Uzungöl\'ün geleceğine katkıda bulunacaksa burada esnaf arkadaşların çoğunun bu konuda bir itirazının olacağını düşünmüyorum. Adaletli yapılacak her işe insanlar bir katkı verir. Fakat şöyle bir tedbir alınabilir; İnsanlara bununla alakalı bir zaman verilebilir, konuşulabilir. Ne yapılacaksa ortak plan çerçevesinde, ne yapılacaksa bunun yapılması durumunda halk tarafından oluşabilecek olan tepkiler azaltılabilir.\"

YIKIMLARA BAŞLANACAK

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ise İmar Kanunu\'nun 18\'inci maddesi gereğince yapılan çalışmaların tamamlandığını, Uzungöl çevresinde belirlenen 20 işletmenin yıkılacağını söyledi. Amaçlarının doğa harikası Uzungöl\'ü eski ihtişamına kavuşturmak olduğunu belirten Başkan Tok, \"Burada her şey düşünüldü, planlandı. 18 uygulaması kapmasında ilk etapta göl çevresinde yer alan yaklaşık 20 işletme için tebliğlere başlandı. Yılbaşına kadar Milli Emlak arazisi üzerinde yer alan bu yapıların yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Artık Uzungöl\'de kötü yapılaşma olmayacak. Yapılan bu çalışmalar tabii ki 1\'inci etap. Yıkımlar yapılan çalışmalar sonrası 2\'nci etapla da sürecek. Uzungöl\'ü eski ihtişamına kavuşturmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN KONUŞMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce Karadeniz Bölgesi\'ndeki yaptığı gezide özellikle Ayder ve Uzungöl\'deki imar kirliliğini eleştirerek, \"Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah\'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder\'i kirlettik, rezil ettik. Ayder\'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl\'de yapmamız lazım\'\' ifadelerini kullanmıştı.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, bin 250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı \'tabiat harikası\' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.



