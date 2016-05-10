Uzungöl'de evlerini pansiyona dönüştüren vatandaşların tümüne hapis cezası!

Trabzon Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl’de Arap turistlerin bölgeye ilgisinin artmasıyla evlerini apart otele, pansiyona dönüştüren vatandaşların tümüne ‘kaçak yapı’ nedeniyle hapis cezası verildi. Çaykara Belediyesi’nin yaptığı çalışmanın ardından bin 500 kişinin yaşadığı Uzungöl’de 862 kişi hakkında “İmar Kanunu’na muhalefet” suçundan 2 ile 5 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı. Davalar sürerken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine aynı kişilere bu kez “Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre, dava açılan kişilere 1.5 yılla 4 yıl arasında hapis cezaları verildi. 150’yi aşkın kişinin cezası kesinleşti. Bazılarınınki para cezasına çevrilirken, bazılarınınki de ertelendi. Kimi vatandaşlarsa hapse girdi. Ceza alan 700’ü aşkın kişi, Yargıtay sürecini bekliyor.

Hapis cezası alan vatandaşlardan İhsan Özkan, “Fıkra gibi olay! Biz bunun suç olduğunu bile bilmiyorduk. Evimizi apart yaptık, ceza yedik. Şimdi de ‘Yıkın’ diyorlar” dedi. Özkan, 20 ay hapis cezasına çarptırılıp 7 ay cezaevinde kaldı.

“Suç olduğunu bilmiyorduk”

Baba toprağı üzerinde bulunan evlerini ticaret yapmak için apart otele dönüştürdüklerini belirten 73 yaşındaki Mustafa İnan ise “Ben bu işin yasalara aykırı olduğunu bilseydim yapmazdım, kimse de bir şey demedi. Bu yüzden mahkemelik olduk, 20 ay hapis cezası aldım. Daha sonra evin arka kısmına bir ek yaptık. Bu yüzden de eşim Emine (73) davalık oldu, halen onun mahkemesi devam ediyor” diye konuştu.