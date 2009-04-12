Uzungöl’de duvarı protesto yürüyüşü

Türkiye ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de toplanan bir grup vatandaş, göl kenarına yapılan duvarın yıkılması için protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.



Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl beldesinde Uzungöl Derneğince düzenlenen 'Uzungöl Katledilmesin' yürüyüşüne, dernek üyelerinin yanı sıra belde sakinleri de katıldı.



Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan protestocular, 'duvar yıkılsın, Uzungöl kurtulsun' diye slogan atarak, bir süre yürüdü.



Gruptakilerden İsmail Erdoğan, gazetecilere yıllardır Uzungöl'ü korumaya çalıştıklarını belirterek, "Gölün doğal haliyle kalmasını sağlamak için çok uğraştık. Buraya duvar yapılarak çevre katliamı gerçekleştirildi. Göl, doğal haliyle daha güzeldi" dedi.



Erdoğan, Uzungöl'ün duvarın yapılmasıyla bir gölet haline geldiğini savunarak, "Buraya gelen turistler bile 'göz zevkimizi bozdular' diye tepki gösteriyorlar. Biz duvarın yıkılmasını, gölün eski haline getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.



İsmet Özkan, iki ayda yapılan duvarın inşaatı sürerken Trabzon Valiliğine duvarın yapılmaması yönündeki isteklerini ilettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"Valilik, duvarı kendilerinin yaptırmadığını bize bildirdi. Bizim çevreci insanlarımız bu durumdan haberdar değil. Bir oldu bittiye getirilerek, duvarın yapımına hala devam ediliyor. Burası duvarın yapılmasıyla havuz haline geldi. orijinallığı kalmadı, bir baraj gölü gibi oldu."



Göl kenarındaki duvarın halka sorulmadan yapıldığına dikkati çeken Özkan, duvarın yıkılmasını, gölün eski halinde kalmasını istediklerini bildirdi.



İstanbul'dan Uzungöl'e gezmeye gelen ve protestoculara destek veren Perihan Tüküce ise göl kenarındaki duvarı görünce çok üzüldüklerini belirtti.



Protestocular, açıklamaların ardından dağıldı.

