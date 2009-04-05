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Yaşam

Uzungöl'de duvar yıkılıyor

Trabzon Uzungöl'deki istinat duvarı AKP'li başkana seçim kaybettirdi. SP'li başkanın ilk işi duvar yıkmak olacak.

05 Nisan 2009 03:00

Trabzon Uzungöl'de yol için yapılan istinat duvarı AKP'li belediye başkanına seçim kaybettirdi, duvara karşı çıkan Saadet Parti'li aday ise seçimi kazanan taraf oldu.

Trabzon'un doğal güzelliğiyle ünlü beldesi Uzungöl'de 29 Mart yerel seçimleri öncesinde en çok tartışılan konu gölün çevresinde bir yol yapılmasıydı. Yol kadar istinat duvarı da tepki çekti ve duvara karşı olan belde halkı protestolarla konuyu gündeme getirdi.

Duvarın en hararetli savunucusu Uzungöl'ün AKP'li belediye başkanı Mehmet Nuri Alibeyoğlu'ydu. Duvara karşı çıkan Uzungöllüler ise inşaatı "utanç duvarı" olarak niteledi.

Yerel seçimde sandığa giden Uzungöl sakinleri, oylarını duvarın yıkılmasını isteyen Saadet Partisi adayı Abdullah Aygün'den yana kullandı.
 

Yeni başkan da seçildikten sonra ilk icraatının duvarı yıkmak olacağını açıkladı.

Uzungöl'de bugünlerde "Başkan yıkılacak duvarın altında kaldı" esprisi konuşuluyor.

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