Uzungöl'de 13 yıldır süren arazi anlaşmazlığı

Tolga SAĞLAM/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl\'de, kendi arazilerinin bir bölümüne kaçak otel ve yol yapıldığını öne süren Vahap Şahinsoy ve Cengiz Yıldırım, yargıya başvurdu. Başkasına ait arsa üzerine otel yapmakla suçlanan Şükrü Fettahoğlu is iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtti, arsanın kendi tapulu malı olduğunu söyledi. Taraflar, 13 yıldır süren davanın sonuçlanmasını bekliyor.

Çaykara\'ya 20 kilometre mesafede, bin 250 metre yükseklikte yer alan Uzungöl\'ün Çayıroba mevkiinde, 13 yıl önce Şükrü Fettahoğlu tarafından 5 katlı ahşap otel inşa edildi. Otelin 470 metrekarelik alanının kendisine ait olduğunu iddia eden Vahap Şahinsoy ile tesise giden yolun kendi arsasından geçirildiğini öne süren Cengiz Yıldırım, Trabzon İdare Mahkemesi\'nde dava açtı. Şahinsoy ve Yıldırım ile otel sahibi Fettahoğlu arasında 13 yıldır süren hukuk mücadelesinde bugüne kadar bir sonuç alınamadı.

\'13 YILDIR HAK ARAYIŞIM SÜRÜYOR\'

Arazisinin bir bölümünü kapsayan ve tapuda çayır olarak görünen araziye kaçak otel yapıldığını öne süren Vahap Şahinsoy, 13 yıldır hak arayışının sürdüğünü söyledi. Şahinsoy, şöyle dedi:

\"Resmiyette de çayır olarak görünen arazide yer alan bu otel nasıl bu kadar uzun zamandır varlığını sürdürüyor? 2003 yılında bizim de köylümüz olan bu şahıs arazimizin bir bölümünü de kapsayan alanda otel inşaatı başlattı. Kaymakamlık, belediye başkanlığı, savcılığa bilgiler vermeme rağmen gereği yapılmadı. Bu şahsın arkasında kim veya kimler var? Yıllardır 470 metrekare yerimi gasp eden birini yerimden çıkaramıyorum. Arsamıza yol yapıyor, asfalt döküyor, otel dikiyor. Burası aynı zamanda SİT alanı. Bu şahıs burada ayakta duruyor, ben yerime müdahale ettiğim için suçlu duruma düşüyorum. Resmiyette ne böyle bir yol ne de böyle bir otel görünüyor ama buraya elektrik veriliyor, yol yapılıyor. Tapuda çayır olarak görünen bir yere elektrik nasıl verildi?\"

\'ADALETE GÜVENİYORUZ\'

Otele giden yolun bir bölümünün kendi arazisini kapsadığını öne süren Cengiz Yıldırım da şunları söyledi:

\"Çayıroba Mahallesi\'nde SİT alanı da olan mekânda kendi arazime yapılan otele müdahale etmek istedim. Ancak müdahaleye maruz kaldım. Burada imar kirliliğine neden olan yapıların yıkılacağı söylendi. Hakkında 2004 yılından beri yıkım kararı olan otele bu karar uygulanmamaktadır. Söz konusu otelin bir kısmı benim de arazimi kapsıyor. Benden habersiz tapulu arazime asfalt döküldü. Tapuda çayır olarak görünen arazide kaçak otel yer alıyor. Yapı ruhsatı olmayan yere ayrıca elektrik nasıl veriliyor? Biz adalete güveniyoruz. Her şey ortada. Tapumuz var. Kaçak bu otelin yıkım kararı vardır. Bir an önce arazimi terk etmesi ve gereken kanuni işlemlerin yapılmasını istiyorum.\"

\'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR\'

Otel sahibi Şükrü Fettahoğlu ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve arsanın kendi tapulu malı olduğunu ifade etti. Fettahoğlu, şunları kaydetti:

\"Yolun geçtiği yerdeki mal sahiplerinin muvafakati ile kendi paramla makine kiralayarak yol yaptım. 2002 yılında da Turizm Bakanlığı\'nın teşvik belgesiyle söz konusu otelin inşaatına başladım. İddia edildiği gibi kısmen kendi arazilerinden geçiyor olsa da bu yol devletin hükmü ve tasarrufundadır. Kaymakamlığa da müracaat ettiler ancak reddedildiler ve zilliyetten dolayı buranın tasarrufu bana verildi. Kimsenin yerine tecavüz yoktur. 12 metrelik yerlerinden yol geçmektedir. Devletin hüküm ve tasarrufunda olan bir yoldur ve mahkeme bunu onaylamıştır. Otel için \'kaçak\' diyorlar ama imarı yapılmış, ayrıca Turizm Bakanlığı\'ndan da belgesi vardır. Maksatları oradaki tesis ve yatırımları baltalamak, hak etmedikleri bir şekilde talep ettikleri paralar almaktır. Şu anda otelin yıkım kararı da yoktur. Böyle bir şey olsa gelir yıkarlardı.\"



