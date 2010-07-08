Uzungöl uzayacak mı?

T24-

Trabzon Valisi Recep Kızılcık dün yaptığı açıklama ile eşsiz güzellikteki Arap yatırımcıların Uzungöl’e talip olduklarını, Uzungöl’de turistik tesis yapmak istediklerini açıklamasından sonra ulaştığımız AKP Trabzon Milletvekili ve TBMM Turizm Komisyonu Üyesi Asım Aykan, Uzungöl Derneği yetkilileri ve CHP Trabzon Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi Gazeteport’a değerlendirmelerde bulundular.

AKP Trabzon Milletvekili ve TBMM Turizm Komisyonu Üyesi Asım Aykan bir Arap şirketinin yatırımlara talip olduğunu, ancak şirketin ismini bilmediğini söyleyerek, devamla şu çarpıcı bilgileri verdi:

UZUNGÖL’ÜN İMAR PLANINI DEĞİŞTİRDİK



Ben Turizm Komisyonu üyesiyim. Bir müddettir Karadeniz’de turizm üzerinde çalışıyorduk. Bu kapsamda Perşembe Ovası’ndan başlayarak Artvin’e uzanan Karadeniz bölgesini ortak turizm alanı olarak tespit ettik. Bu alan Ordu-Giresun-Trabzon-Rize ve Artvin’i içine alıyor. Uzungöl de bunun içinde bir parça. Bu kapsamda Uzungöl’ün imar planlarını değiştirerek, 1800 olan yatak kapasitesini 5000’e çıkardık.

ARAPLAR KALABALIK GELİYOR, EV İSTİYOR



Şu anda bir Arap şirketi talip tesis için ancak şirketin ismini bilmiyorum. Araplar’ın bu bölgeyi sevdiğini zaten biliyorduk. Geliyor, gidiyorlardı Uzungöl’e. Ama Araplar çoluk çocuk ve kalabalık geldikleri için otel odası istemiyorlar. Bungalo tipi ev istiyorlar. Bu da dikkate alındı.

İKİ TANE YAYLAKENT VAR



Trabzon’da iki tane yaylakent var. Hıdır Nebi Yaylası ve Işıklar Yaylası. İkisi de Özel İdare’ye, yani devlete bağlı. Arapların satın almak istedikleri bunlardan birisi mi, bunu bilmiyorum.

KÖYLÜYLE MERA İHTİLAFI VAR



Biz Perşembe Ovası’ndan Artvin’e kadar bölgeyi birbiri ile bağlantılı turizm bölgesi haline getirmek istiyoruz ama sorunlar da var. Mülkiyet problemi var. Meralar otlak olarak kullanan vatandaşlar turistik tesisler için vazgeçmek istemiyorlar bu meralardan. Bu konuda henüz bir çözüme ulaşamadık.”

Öte yandan, ulaştığımız bir Uzungöl Derneği’nden yetkililer bu konuda Vali ile ters düşecek bir açıklama yapamayacaklarını söylediler. Ancak, yine, isminin yazılmasını istemeyen bir dernek yönetim kurulu üyesi Gazeteport’a şu açıklamayı yaptı:

BUNA MÜSAADE EDEMEYİZ

“Biz buna müsaade edemeyiz.

DALYANLILARIN DURUMUNA DÜŞERİZ



Buna müsaade edersek aynı Dalyanlıların durumuna düşeriz. Dalyan’da da aynı şey yapıldı. Oradaki köylüler ellerindeki arazileri yabancılara sattılar. Aldıkları paralarla araba, ev aldılar, harcadılar bol keseden. Ama yabancı sermaye kendisine çalışıyor. Bu nedenle, ellerinde ne varsa sattıktan sonra işsiz, güçsüz kaldılar. Açıkta kaldılar.

DALYAN’DA YABANCI OLDULAR



Şimdi de Dalyan’da birer yabancı gibi yaşıyorlar. Uzungöl’de de aynı şey olur. Elimizden gider her şey. Uzungöl’ün yabancısı durumuna düşeriz.”

CHP Trabzon Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi ise, Gazeteport’a şu değerlendirmeyi yaptı:

“Vali’nin açıklamasından haberim yok. Hep Genel Kurul’daydım. Ama eğer 1800 yatak kapasitesini 5000’e çıkarıyorlarsa Uzungöl bunu kaldırmaz ve biter. Uzungöl’ün böyle bir yoğunluğu kaldırabilecek hali yok. Ufak bir yer orası. Uzungöl elden gider bu yapılırsa. Hükümet zaten yayla turizmini de yanlış anlıyor. Yayla turizmini yaylalara otel yapmak zannediyor. “

