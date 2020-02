Uzungöl beyaza büründü

Selçuk BAŞAR/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl\'e mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen Uzungöl\'de muhteşem manzara ortaya çıktı.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin doğa harikası turizm merkezi Uzungöl,e yağan karla ayrı bir güzelliğe büründü. Uzungöl\'de çam ağaçlarındaki yeşil örtünün yağan kar ile beyaza dönüşmesiyle birlikte muhteşem bir görüntü ortaya çıktı. Göl kıyısında yürüyüş yapan, turistler, doğanın keyfini çıkarıyor.

\'KIŞIN BEYAZLIĞI DA GÜZEL’

Her yıl Uzungöl\'e geldiğini belirten Veli Oruç, \"Yazın da gelmiştim ama bir de kışı görmek istiyordum. Trabzon’a gelirken keşke kar yağsın diye düşünüyordum. Şansıma karda yağdı çok güzel oldu. Yazın yeşilliği kadar kışın beyazlığı da güzel. Her taraf bembeyaz. Sis manzarayı kapatmış ama yine de güzeldi. Gelmeye görmeye değer” dedi.

Aydın Çil ise \"Trabzon’dan kuzenlerimi gezdirmek için geldim. Uzungöl’ün en güzel dönemlerinden bir tanesi kış dönemidir. Trabzon merkezden geldik. Her hangi bir kar yağışı yoktu sadece yağmur yağıyordu. Uzungöl’e çıktığımızda bu sene ilk kez kar gördük ve çok mutlu olduk. Güzel bir manzara var her yer bembeyaz oldu” ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı \'tabiat harikası\' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında \'tabiat parkı\' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl\'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları\'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.



FOTOĞRAFLI