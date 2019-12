Uzun yaşamın sırrı bulundu

Yeditepe Üniversitesi rektörlük binasında YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın da katılımıyla yapılacak bugün açıklamada, kök hücre teknolojisinde yapılan devrim niteliğindeki çalışma, kamuoyuna duyurulacak.



Üniversitenin Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nün kurucusu Prof. Dr. Fikrettin Şahin, "Yetişkin insan hücrelerini yeniden programladık. Bu, bugüne kadar mümkün değildi" dedi. Bu çalışmanın insana 100-150 yıl yaşamanın kapılarını açacağı bildirildi.



Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Bedrettin Dalan, 161 yıl yaşama hayaline bir adım daha yaklaştı. Son konuşmalarında üniversitenin Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nün, kök hücre teknolojisinde devrim niteliğinde buluşlara imza atabileceğini anlatan Dalan’ın sözlerinin ardında bölümün kurucusu Prof. Dr. Fikrettin Şahin başkanlığındaki çalışmalar yatıyordu.

The Ohio State Üniversitesi tarafından "Uluslararası Bilimadamı Ödülü"ne layık görülen Prof. Şahin yönetimindeki bölümün çalışmalarının ilk bölümü başarıya ulaştı. Buluşun devamında insanların yaşama "dalya" demesinin, yani 100 yaşına ulaşmasının yolu açılacak. Kök hücreler üzerindeki çalışma, bugün üniversitenin rektörlük binasında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın da katılımıyla kamuoyuna açıklanacak.



Kök hücreye program



Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, "yetişkin insan kök hücrelerini yeniden programladıkları"nı belirterek "Bu, bugüne kadar mümkün görünmüyordu. Bu kök hücre teknolojisinde bir devrimdir" dedi. Enstitüdeki çalışmayla insan dişinden alınan kök hücrelere, yeniden programlama için gerekli olan genler başarıyla aktarıldı. Gen aktarılan yetişkin insan kök hücrelerinde yeniden programlamanın başarılı olduğu, laboratuvar ve hayvan deneyleri ile ispatlandı. Prof. Şahin, söz konusu buluşun önemini "Kök hücre teknolojisi uygulamalarında karşılaşılacak sorunların bu gelişme ile aşılacağına inanıyoruz. Bunun için daha geniş ve kapsamlı hayvan modeli deneylerine de devam ediyoruz" dedi. Çalışmanın devamında birçok insanın hayali olan 100-150 yaşına kadar yaşamanın kapıları açılacak.



Kök hücre nedir, ne işe yarar?



KÖK hücreler, insan vücudunda bulunan ve her türlü vücut hücresine dönüşebilen ana hücrelerdir. Nerede bir zedelenme veya onarım ihtiyacı varsa, oraya giderek gereken hücre tipine dönüşür ve hasarı onarırlar. Kök hücreler, tüm vücut doku ve organlarıyla, kan dolaşımında bulunur. Özellikle bebeklerin göbek kordonu, kemik iliği ve damarlarımızdaki kanda daha fazladır.



161 yaşına kadar yaşamak istiyor



Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nün çalışmalarından her zaman heyecan duyduğunu belirten Bedrettin Dalan, bir süre önce Biyoteknik Dergisi’ne verdiği röportajda "İnsanların bugün ortalama yaşı 61. Ama eğer mümükün olursa 161 yaşıma kadar yaşamak isterim" dedi. İnsanların "sonsuzluğu bulamayacağına, ancak uzun yaşamın sırrını bulacaklarına" inanan Dalan, önümüzdeki 100 yıl içinde insanlığın ortalama yaşının 120’ye çıkacağına ve o günün 75 yaşındaki insanının, bugünün 45 yaşındaki insanı gibi görüneceğini söyledi. İki yıl önce 62 yaşındaki bir kadının normal şartlarda çocuk sahibi olmasını da buna örnek gösterdi. Bu gelişmelerin doğallığını ise Büyük İskender zamanında ontalama 25 olan insan ömrünün, teknolojik gelişmeyle bugün 75’e çıkmasıyla açıkladı. Üç yıl önce 20 milyon dolar harcamayla kurulan ve bugüne kadar toplam 60 milyon dolar yatırım yapılan bölümü "İnsanlığın geleceği burada" diye tanıtan Dalan, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi Müdürü Vahap Munyar’la sohbetinde, "Burada dünyada ilk olacak buluşlara imza atılacak göreceksiniz" dedi.