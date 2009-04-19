Uzun yaşamın anahtarı solucanlarda olabilir

Basit bir solucanın uzun ve sağlıklı yaşamın gizini taşıyor olabileceği bildirildi.



Daily Mail'deki habere göre, bilim insanları solucanlarda, oksijen azken bile hücreleri canlı tutan ve Alzheimer gibi hastalıkların sebebi olduğu düşünülen zehirli proteinleri bertaraf eden HIF adı verilen bir protein buldu.



Washington Üniversitesi’nden bilim insanları, solucanları, oksijen yetersizliği olmadığı zaman bile HIF proteinin vücutta bulunacağı şekilde genetik değişikliğe uğrattı.



Solucanların bu sayede sadece yüzde 30 daha uzun süre yaşamakla kalmayıp, hücrelerinin Alzheimer ve Parkinson gibi nöro-dejenaratif hastalıklarla bağlantılı olan tahrip edici proteinlere karşı görece daha bağışık olduğu görüldü.



Science dergisinde çıkan araştırmaya göre, vücudun, hipoksi etkisi olarak bilinen oksijen yetersizliğiyle mücadele etme mekanizması, hayatı daha uzun ve daha sağlıklı kılabilir.



Bilim insanları buradan hareketle, insan vücudunda aynı etkiyi göstererek insanların daha sağlıklı ve uzun yaşamasını sağlayacak bir ilaç geliştirilebileceğini belirtti.



Dr Matt Kaeberlein, "HIF'in yaşlanmayı nasıl yavaşlattığını ayrıntılı bir şekilde anlayabilirsek, bu bilgiyi insanlarda yaşla bağlantılı hastalıklar için tedavi yöntemi geliştirmede kullanabiliriz" dedi.



Bununla birlikte, hipoksi etkisine müdahale etmenin kanser riskini artırabileceği düşünülüyor.



(AA)

