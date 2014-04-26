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Sağlık

Uzun yaşamak isteyen çiğ balık yemeli ve yeşil çay içmeli

Uzmanlara göre uzun ömrün sırrı yeşil çay ve çiğ balıktan geçiyor

26 Nisan 2014 13:59

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırma, bir kez daha uzun yaşamın sırrının çiğ balık ve yeşil çay tüketiminde olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar 86.4 yıllık ortalamayla en uzun ömürlü kadınlar olan Japon kadınlarının, batılı hemcinslerine göre yüzde 25 daha az kalori tükettiklerini belirledi. Araştırmaya göre haftada en az 3 porsiyon çiğ balık, bolca sebze, soya ürünü ve deniz mahsülü tüketen Japon kadınlarının diyetlerinin önemli bir ayağını da yeşil çay oluşturuyor. Ekmek ve süt ürünleri tüketmeyen Japon kadınları sıkı diyetlerinin ödülü ise uzun ve sağlıklı bir yaşam. Uzmanlar, Japon kültürüne özgü küçük porsiyon ve yavaş yeme alışkanlıklarının da uzun ömrü destekler nitelikte olduğunu vurguluyor.

 

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