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Sağlık

Telefonla uzun ve sık konuşma baş dönmesine sebep oluyor

'Telefon ve diğer cihazlardan çıkan radyasyon, vertigoya yol açabiliyor. Cep telefonu sinyali, beyin hücreleri üzerinde depresyon etkisi yaratıyor'

27 Mart 2013 14:00

Yapılan araştırmalara göre, cep telefonuyla sık ve süreli konuşmalar vertigo adı verilen baş dönmesine yol açıyor. Tedavi edilmeyen basit vertigo atağı, kronikleşerek başka sistemlere de etki edebiliyor.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bolayır, halk arasında baş dönmesi olarak bilinen vertigonun, her yaş grubunda görülebileceğini belirtti. Bolayır, 'Telefon ve diğer cihazlardan çıkan radyasyon, vertigoya yol açabiliyor. Cep telefonu sinyali, beyin hücreleri üzerinde depresyon etkisi yaratıyor. Cep telefonunun yaydığı radyasyon, vertigo ataklarına neden oluyor. Gereksiz ve uzun görüşmelerden kaçınmalıyız. B12 vitamini eksikliği, folik asit yetmezliği ve anemi sonucu da baş dönmesi gelişebilir.' şeklinde konuştu.

Hastalığın kesinlikle önemsenmesi gerektiğini belirten Dr. Bolayır, 'Hastalığın kronikleşmesi vertigo ataklarını sıklaştırır, yaşam kalitesini düşürür' dedi.

Baş dönmesinin çocuklarda da görülebildiğine işaret eden Bolayır, günlük yaşamdaki yoğun stres, teknolojik gelişme, gürültü ve hava kirliliğinin bu duruma yol açtığını sözlerine ekledi.

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