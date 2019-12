Uzun ve sağlıklı yaşamak imkânsız değil

Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yerler arasında İtalya’da Barbarya, Japonya’da Okinawa, ABD’de Loma Linda ve Kosta Rika’da Nicoya var. Peki bu insanlar bilmediğimiz neyi biliyor da daha uzun yaşayabiliyorlar. Uzmanlar bu bölgelerde yaşayan insanların ömürlerine ömür katan altın kuralları belirledi.



Dünyanın en uzun ömürlü ve sağlıklı insanları İtalya Sardinya’da Barbagia (Barbarya) bölgesinde, Japonya Okinawa’da, Kaliforniya Loma Linda’da ve Kosta Rika Nicoya Yarımadası’nda yaşıyor. National Geographic dergisinden Kaşif Dan Buettner, uzman araştırmacılardan oluşan ekibiyle bu bölgeleri tek tek gezdi ve kültürlerini büyüteç altına aldı.



Vatan’da yayımlanan habere göre, dünyanın yaş ortalaması 60 yıl 4 ay olarak belirlendi. En yüksek yaş ortalamalarına sahip ülkelerin başında gelen Japonya, ABD, İtalya ve Kosta Rika’da ortalama yaşam süresi 79 yıl. Son araştırmaya göre Japonya Okinawa’da, Koska Rika Loma Linda’da, Kaliforniya Nicoya’da ve Sardinya Barbagia’da ortalama yaşam süresi 90 yıl civarında. Buettner, uzun yaşamın sembolü haline gelen 4 bölgede yaşayan toplumların, kendilerine özgü kültürlere sahip olduklarını belirledi. Erkekler 90 yaşını buluyor, kadınlar ise 100’e merdiven dayıyor. Bu toplumların uzun yaşam sırlarını kendi hayatında uygulayanlar 100 yaşını görebilir. İşte, Forbes dergisinin okurları için kaşif Buettner’in 4 bölgeyle ilgili araştırmalarını kaleme aldığı kitaptan seçtiği, doğruluğu bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış, uzun yaşamın 9 altın kuralı.



Ailenize zaman ayırın-Okinawa



Araştırmalar evli ve çocuk sahibi insanların daha uzun yaşadığını gösteriyor. Buettner’in yaşamlarını incelediği her 4 toplumda da evlilik oranları oldukça yüksek, boşanma oranları ise çok düşük. Okinawa’da uzun yaşam rekorları kıran büyük babalar ve büyük anneler çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşıyor. Büyük ailelerde yaşayanların stresten uzak kaldıkları ve daha sağlıklı beslendikleri görülüyor.



Sebze yemeklerini sevin-Loma Linda



Aslında Buettner’in incelemelerde bulunduğu her dört bölgede de insanlar daha çok sebze yemekleriyle besleniyor. Loma Linda’da yemek kültürü tamamen hububat ve sebzelerden oluşuyor. Sardinyalılar ise baklayı ve bahçelerinde yetişirdikleri sebzeleri daha çok yiyor. Okinawalılar’ın favorileri ise soya peyniri ve tuber mantarı. Bölgelerin yemeklerinde fazla tuz kullanılmıyor.



Spor, hayatınızın parçası olsun-Sardinya



Ortalama yaşam süresinin 100 yılı bulduğu Barbagia (Barbarya) bölgesinde insanlar günde yaklaşık 10 kilometre yürüyor. Bu bölge ve diğer bölgelerde yaşayanlar sıradan şehirliler gibi jimnastik salonlarına veya havuzlara gitmiyor. Sporu spor olsun diye de yapmıyorlar. Onlar için hareket koyun gütmek, ağaçtan zeytin toplamak veya odun kesmek gibi aktiviteler. Yani esasında spor onların hayatının önemli bir parçası.



Şarap için - Kosta Rika



Şarap, Kosta Rika için eğlence ve mutluluk demek. Şarapla eğlenen Kosta Rikalılar günde bir kadeh şarap içen kadının içmeyen kadından, 2 kadeh içen erkeğin ise içmeyenden uzun yaşayacağına inanılıyor. Kosta Rika’da bir diğer favori içecek ise sade rom. Okinawalılar ise Sake adı verilen pirinç rakısını tercih ediyor.



Mutlu olmak için iyi arkadaşlar edinin



Şurası bir gerçek ki çevrenizdeki arkadaşlarınız sizi büyük ölçüde etkiler. Kötü bir arkadaş sizi zararlı bir alışkanlığa sürükleyebilir. Çoğu zaman ne yiyip içtiğiniz bile çevrenizdeki arkadaşlarınızın beslenme şekillerinden etkilenir. Sizi mutlu eden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutan arkadaşlarla birlikte olmanız kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak.



Doyana kadar yemeyin-Okinawa



Japonya’nın uzun yaşayan insanlarıyla ünlü Okinawa’da ’hara hachi bu’ adı verilen ve insanların sadece yüzde 80 doyana kadar yemek yediği bir gelenek var. Okinawa’da yaşayanlar her öğün yemeğe başlamadan önce ’tabağın yüzde 80’ini ye’ anlamına gelen ’hara hachi bu’ cümlesini bir dua gibi mırıldanıyor. Bilim insanlarının hayvanlar üzerinde yaptıkları araştırmalarda da, az yenildiğinde daha uzun yaşandığı tespit edildi.



İşiniz hayatınız olmasın-Barbarya



Sabah uyanırken aklınızda o gün yapmanız gereken işlere kilitlendiğinizi hissediyorsanız, bu bir sorun. Buettner’in araştırma yaptığı Loma Linda ve diğer bölgelerde de insanların yapacakları işleri eksik olmuyor, ama bu kültürler hayatlarını bu işlere endeksli olarak sürdürmüyor. Bilimsel olarak da iş endeksli yaşayanların 60’ında emekli olduktan sonra büyük bir boşluğa düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı biliniyor. İtalya’nın Barbarya bölgesinde insanlar bu kurala büyük özen gösteriyor.



Maneviyatınızı güçlendirin



Epidemiyolojik araştırmalar, dini cemaatlere ve toplulukların faaliyetlerine katılanların daha uzun yaşadığını gösteriyor. Cami, kilise veya havraya giden insanlar maneviyatlarını güçlendiriyor, öteki hayat düşüncesi de kalp ve zihin sağlığına iyi geliyor. Loma Linda’da yaşam, insanların manevi duygularını güçlendirmeleri üzerine kurulmuş.



Stresten kurtulun - Loma Linda



Stresten kurtulmayı en iyi becerenler ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Loma Linda bölgesinde yaşayan Yedi Gün Adventistleri topluluğu. Bu toplulukta ibadet zamanı gelince insanlar ne stres dinliyorlar, ne iş. Yedi Gün Adventistleri, her öğleden sonra yaptıkları ayinlerle hem stresten kurtuluyor, hem sosyalleşiyor.