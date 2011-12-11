-Uzun tutukluluk problemlerini çözme şansımız yok TBMM (A.A) - 11.12.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Sadece tutukluluk süreleriyle oynayarak Türkiye'deki uzun tutukluluk problemlerini çözme şansımız yok. Buna yeltendiğimiz anda çok sayıda arzu etmediğimiz sıfattaki tutukluların tahliye olduğunu görecek ve toplumdan gelen baskıları maalesef karşılayamayacak duruma geleceğiz'' dedi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, yargının, insan kaynakları, fiziki altyapı, mevzuat altyapısı, ceza infaz sisteminden kaynaklanan sorunlarının olduğunu ifade etti. 9 yılda ceza mevzuatının baştan aşağı yenilendiğini belirten Ergin, bunların çağın gerekleriyle uygun hale getirildiğini anlattı. Ceza infaz kurumlarının iyileştirilmesi için Türkiye'nin yoğun çalışma içerisinde olduğunu dile getiren Bakan Ergin, teknolojinin imkanlarından istifade ederek, tutuklu ve hükümlü nakillerini en aza indirmek için şartları zorladıklarını kaydetti. Danıştay ve Yargıtay'da üye ve daire sayılarının artırıldığını söyleyen Adalet Bakanı Ergin, Yargıtay'da ilk defa sevindirici bir noktaya gelindiğini ifade etti. Düzenlemelerden önce taşradan gelen dosyaların çuvallarda açılmadan altı ay bekletildiğini anımsatan Ergin, ''Şu anda Yargıtay'da bekleyen dosya yok. Gelen dosyalar aynı gün ya da ertesi gün ilgili dairelere gönderiliyor. İlk defa Yargıtay'a gelen dosyalardan fazlası karara bağlanarak gönderilmeye başlandı'' dedi. Ergin, yüksek yargıdaki bu bekleme sürelerinin kısaltılmasıyla bir dosyanın en fazla bir, bir buçuk yılda çözüme kavuşmuş olacağını söyledi. -Hizbullah sanıklarının tahliyesini hatırlayın- Türkiye'de şu anda cezaevinde bulunanların yüzde 70'inin hükümlü, yüzde 30'unun tutuklu olduğunu, hükümlülerin oranı artarken tutuklu oranının azaldığını bildiren Ergin, ''Uzun yargılamalar devam ettiği sürece bu uzun tutukluluk sorunu da bizimle beraber yürüyecektir'' diye konuştu. Bakan Ergin, "Sadece tutukluluk süreleriyle oynayarak Türkiye'deki uzun tutukluluk problemlerini çözme şansımızın olmadığını düşünüyorum. Buna yeltendiğimiz anda çok sayıda arzu etmediğimiz sıfattaki tutukluların tahliye olduğunu görecek ve toplumdan gelen baskıları maalesef karşılayamayacak duruma geleceğiz" diye konuştu.