Uzun süren tartışmaların ardından mahkeme kararını verdi: Almanya'nın batısına ilk kez Lenin'in heykeli dikilecek

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Yerel yönetim ile solcu partiler arasında uzun süren tartışmaların ardından Almanya'nın Gelsenkirchen kentine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurucu lideri Vladimir Lenin'in heykeli dikilecek.

Ruhr Vadisi'nin ortasında bulunan Gelsenkirchen kentine dikilecek olan heykel, Almanya'nın batısında bulunan ilk Lenin heykeli olacak.

Uzun süren tartışmaların ardından mahkeme, Almanya Marksist Leninist Partisi'nin (MLPD) genel merkez binasının önüne metal heykelin dikilmesine izin verdi. Belediye yöneticileri heykelin görüntüyü bozacağını iddia etmişti.

Batı Gelsenkirchen bölgesi yerel konseyi de heykele karşı çıkarak, "Komünist lider Lenin şiddeti, baskıyı, korkuyu ve insanların çektiği büyük acıları temsil ediyor. Bütün bunlar onun Almanya'nın demokratik anayasal düzenine uygun olmadığını gösteriyor. Bunlar onun demokrasimize karşı şavaşın bir sembolü olduğunu gösteriyor" şeklinde bir açıklamada bulundu.

MLPD, tepkilere rağmen mahkemeye başvurduktan sonra heykeli dikme hakkı elde edince, "Bugün Vladimir İlyiç Lenin büyük bir zafer elde etti" şeklinde açıklamada bulundu.

MLPD'nin Genel Başkanı Gabi Fetchtner, "Çok mutluyuz. Gelsenkirchen bir işçi kenti ve Lenin burası için çok uygun" dedi.

Belediye sözcüsü mahkemenin kararına itiraz edeceklerini ifade etti.

Lenin'in 1930'lu yıllarda SSCB'de yapılan 2.15 metrelik heykeli 14 Mart'ta halka tanıtılacak.