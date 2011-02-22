-UZUN SÜRELİ YARGILAMALAR KISALIYOR HATAY (A.A) - 22.02.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Uzun süren yargılamaların bitebilmesi için, açılan bir davanın 5-8-10 sene adliyede kalmaması için çok önemli adımlar atıldı, atılıyor. Umut ediyorum ki orta vadede bu beklentiler karşılanmış olacak ve artık bir kaç yıl sonra Türkiye'de yargılama süreleri oldukça aşağılara çekilmiş olacak'' dedi. Ergin, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Hatay'daki Ottoman Palace'de gerçekleştirilen ''Belediyeler AB'ye Hazırlanıyor Projesi Bilgilendirme Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik projesini çok değişik alanlarda topyekun gayretle gerçekleştirmeye çalıştığını söyledi. AB sürecinde kendi bakanlığının görev alanı olan 23. fasıl konusunda, yargı reformu strateji belgesi hazırlanması, eylem planının hazırlanması, hayata geçirilmesi konusunda çok önemli mesafeler alındığını ifade eden Ergin, yapılacak daha çok iş olduğunu ifade etti. Ergin, şöyle devam etti: ''Bütün bu adımların sadece AB bize 'aferin, iyi yaptınız' desin diye değil, bu ülkede yaşayan 75 milyona yakın insanımızın adalet beklentisini karşılayabilmek, gecikmeyen, hemen ulaşılabilen, vicdanlardaki duyguları tatmin edilen adaletin tesisi için atılması gerekiyor. Uzun süren yargılamaların bitebilmesi için, açılan bir davanın 5-8-10 sene adliyede kalmaması için çok önemli adımlar atıldı, atılıyor. Umut ediyorum ki orta vadede bu beklentiler karşılanmış olacak ve artık bir kaç yıl sonra Türkiye'de yargılama süreleri oldukça aşağılara çekilmiş olacak. Bunun için atılan adımlara ilaveten yeni çalışmalar, peşi peşine parlamentomuza, ilgili birimlere taşınmak durumunda.'' AB sürecindeki önemli adımlarından birinin de yerel yönetimler olduğunu kaydeden Ergin, merkezi hükümetin aldığı kararların hayata geçirilmesinde yerel yöneticilere büyük görevler düştüğünü söyledi.