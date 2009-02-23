Uzun süredir işlem yapılmayan hesapları hırsızlar boşaltıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bankalarda 'uyuyan hesap' olarak nitelendirilen hesapları boşaltan 20 kişilik çeteyi çökertti.



Edinilen bilgiye göre Bilişim Şube Müdürlüğü ekipleri iki özel bankanın uyuyan hesaplardan para çekildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık yedi ay süren takip sonrası, özellikle yaşlı ve kimsesiz insanların hesaplarını banka çalışanları aracılığıyla boşaltıldığı tespit edildi.



Şebekenin çalışma yöntemi



Bankada çalışan memurlar "uyuyan hesap" olarak adlandırılan ve üzerinden uzun zamandır işlem yapılmayan hesapları çete üyelerine bildiriyor. Çete üyeleri hesap sahipleri üzerine sahte kimlik çıkararak telefon ve bankaya gelerek İnternet bankacılığı şifresi alıyor. Çete üyesi bankadaki telefon operatörüne adres ve telefon bilgilerinin değiştiğini söyleyerek kendi numaralarını veriyor. Bu sayede banka görevlileri hesaptan yüklü miktarda çekim yapıldığı sırada hesap sahibini aradığını zannederek çete üyesini arıyor. Çete üyesi de hesap sahibinin kendisinin işlemden bilgisinin olduğunu söylüyor. İnternet kullanıcılığı hesabından çete üyesi sahte kimlikle açtığı hesaba paraları havale ediyor.



Banka tespit etti



Banka görevlilerinin, tanıdıkları ve bu kadar para çekmeyeceğini bildiği hesap sahiplerinin hesabındaki hareketlilik üzerine polise haber verdi. Polisin yaptığı 7 aylık teknik takip sonucu iki banka görevlisi olmak üzere 20 kişiye ulaşıldı. 20 kişinin 7 ayda yaklaşık 1 milyon TL parayı hesaplarına havale ettiği anlaşıldı. 20 kişi, Bakırköy, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Şişli ve Üsküdar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Şüphelilerin yapılan ev ve işyeri aramalarında 5 adet laptop, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 2 adet bilgisayar,2 adet sahte nüfus cüzdanı,2 adet sahte sürücü belgesi, 20 adet banka ve kredi kartı, 80 adet boş plastik kart, 21 adet cep telefonu,24 adet Sim kart,2 adet flash bellek, 1 adet kart kopyalama cihazı ve 20 adet CD,1 adet kart yapım cihazı ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Fatih Adliyesine sevk edildi.



Emniyet yetkilileri internet üzerinden işlem yapan kullanıcıların anti-virüs programı kullanmalarını ve işlemlerini güvenli olarak bilinen ev ve işyerlerindeki bilgisayarlardan yapmalarını istedi. İnternet kafelerden kesinlikle işlem yapılmaması gerektiğini belirten yetkililer, hesap sahiplerinin hesaplarını sık sık kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Geçen ay Merkez Bankası 103 bin 268 hesabın uzun süredir işlem yapılmadığı belirterek bu paraların kendi hesaplarına aktaracaklarını belirtmişti.

