Uzun Süredir Beklenen Ürün V-Boom Artık Türkiye’de!

V-Boom kan dolaşımını ve yüksek performansı etkileyen bitkiler içeren, etkili bir cinsel performans ürünüdür.



V-Boom, cinsellikten maksimum düzeyde keyif almak için cinsel işlevleri desteklemeye yardımcı olarak, uzun süreli ve etkili bir cinsel performans sunuyor. %100 Doğal içeriklerden oluşan özel formülü ile V-Boom aynı anda hem nefesi hem güveni tazeliyor. Bitkisel formüle sahip bu ürünün tadı mükemmel, ağızda anında eriyor, hemen etki sağlıyor. Gelişen tıp ve bitkisel sağlık ürünleri son yıllarda güvenilir çözümler sunuyor.



Yonja Medikal’in Türk erkeklerine sunduğu V-Boom ise türünün tek örneği. Pratik ambalajı ile V-boom Özel Sırrınız Olacak! Bir V-Boom şeritini dilin üstüne ya da altına koymak yeterli… V-Boom hızlı etki eder ve her zaman ve her seferinde işe yarar. Etkisi ilk şeridi aldıktan sadece dakikalar sonra hissedilir; faydası ise saatler boyu sürer. Dünyada milyonlarca erkek V-Boom kullanıyor… Çünkü V-Boom her zaman ve her seferinde işe yarıyor. Artık kapsülün çözülüp tam zamanında "etki sağlaması" umuduyla beklemek yok. V-Boom anında etki sağlıyor.



Yonja Medikal Bilgi Hattı: 0216 444 99 65

Fiyatı: 69 TL (12’li paket)



