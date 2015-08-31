'Uzun süre TV izlemek öldürüyor'

Japonya’da Osaka Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen 18 yıllık bir araştırma, uzun süre televizyon izlemenin akciğer embolisi geçirme riskini artırdığını ortaya çıkardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre akciğer embolisi, bacaklarda veya küçük leğen içindeki tıkanmış bir toplardamarda oluşan kan pıhtılarının akciğer atardamar sisteminde takılıp kalmasına ve tıkanıklık oluşturmasına neden oluyor. Her yıl onbinlerce kişi akciğer embolilerinin neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor.