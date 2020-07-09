Uzun süre sonra nesli tükenmekte olan Cross River gorilleri görüntülendi; yavruları olması umutları yeşertti

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Nijerya'da uzun süre sonra ilk kez nesli tükenmekte olan Cross River gorilleri görüntülendi. Uzmanlar, uzun süre sonra 7 gorilin görülmesinin sayılarının tekrar artmakta olduğuna işaret ettiğini düşünüyor.

Wildlife Conservation Society tarafından ülkenin güneydoğusunda tuzak kamera ile çekilen görüntülerde birkaçı yavru olmak üzere 7 tane Cross River gorili görülüyor.

Grillerin çok nadir görüldüğü ve çoğu zaman insanlara yakın olmaktan kaçındığı biliniyor. Cross River gorilleri genellikle ormanların en ücra köşelerine sığınıyor.

Yıllarca avlandıktan sonra Cross River gorillerinin neslinin tükendiği düşünülse de 1980'de hayvanlar tekrar görülmüştü. Uzmanlar 100'ü Nijerya'da olmak üzere dünyada toplam 400 Cross River gorili olduğunu düşüyor.