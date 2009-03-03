Uzun süre otomobil kullanmak zararlı

Oturma şekli önemli

Prof. Dr. Şendur, yaptığı açıklamada, şehirlerdeki yoğun trafiğin, uzun iş seyahatlerinin bazı zamanlarda sürücülerin saatlerce direksiyon başında kalmasına neden olabildiğini söyledi.Uzun süre otomobil kullanmaya bağlı olarak boyun ve sırt ağrılarının oluşabildiğini ifade eden Prof. Dr. Şendur, sadece otomobil kullanmakla kalmayıp, bilgisayar ekranı karşısında geçirilen uzun saatlerin de kişilerin omurgasında bozukluklara yol açabileceğine dikkati çekti. Prof. Dr. Şendur, şöyle konuştu:"Uzun süre otomobil kullanmak, sırt ve boyun ağrılarına siyatik ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu tür durumlarda hareketsizlik, kaslarımızın zayıflamasına ve eklemlerimizin daha çabuk zarar görmesine yol açıyor. Uzun süre otomobil kullanmak zorunda kalanların düzenli yürüyüş ve egzersiz yapmaya, otururken doğru pozisyonu seçmeye dikkat etmesi gerekir. Bu nedenle özellikle şehirlerde yaşayan ve vaktinin büyük kısmını otomobilde ve masa başında geçiren bireylerin, hareketsizliğin olumsuz sonuçlarına karşı dikkatli davranmaları gerekir. Bu bireylerin her gün en azından yaklaşık 5-6 kilometre yürümesi şart. Bu aktivite kronik hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyecektir. Bu aktiviteye eklenecek bel, boyun, sırt egzersizleri ise kişilerin sadece omurga sağlığına yardımcı olur."Prof. Dr. Şendur, otomobilde oturma şekli düzeltilerek olası bel kemiği, sırt ve boyun problemlerinin önlenebileceğini bildirdi.Prof. Dr. Şendur, otomobilde koltuğun yerden 100 derece açı yapacak şekilde, dik hale getirilmesi, dizlerin kalçadan hafifçe yüksek tutulması, sırtın dikey pozisyonda tutulup, başın, koltuk başlığının ortasını desteklediğinden emin olunması gerektiğini belirtti.