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Yaşam

Uzun süre marihuana içenlere ne oluyor?

Araştırmada, marihuana içmekle odaklanma veya sorun çözme hızı arasında bir bağlantıya rastlanmadı

09 Ekim 2016 00:10

Beş yıldan uzun süredir düzenli olarak marihuana tüketmenin sözel belleği etkilediği kanıtlandı. Araştırmada, marihuana içmekle odaklanma veya sorun çözme hızı arasında bir bağlantıya rastlanmadı.

Araştırma, marihuana içen 3 bin 385 kişi üzerinde yapıldı. Bu kişilerin sadece 311’i beş yıl veya daha uzun süredir kesintisiz biçimde marihuana içiyordu. Araştırma ekibi, bu tüketimle sözel bellek arasında ‘doğrudan’ bir neden-sonuç ilişkisi tespit etti: Daha fazla marihuana tüketenler, hafıza testlerinden daha kötü sonuç alıyordu. Marihuana tüketenlerle tüketmeyenlerin sonuçları arasındaki fark, beş yıllık tüketim aşıldığında daha belirgin hale geliyordu.

The Independent gazetesine göre, araştırma başka zihinsel faaliyetlerle marihuana tüketimi arasında böyle net bir bağlantı tespit edemedi. Sözgelimi, odaklanma veya sorun çözme hızında düşüşe rastlanmadı.

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