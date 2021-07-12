Uzun süre kliması çalışmayan uçakta 2 saat bekletilen yolcu, acil çıkış kapısını açtı

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Rusya'da kliması çalışmayan bir uçakta kalkıştan önce uzun süre beklemek zorunda kalan bir yolcu acil çıkış kapısın açtı.

Mash'ın Telegram kanalına göre Moskova'dan Antalya'ya uçacak olan Rossiya Havayolları uçağı kalkıştan önce pistte yolcular yerlerine oturduktan sonra 2 saat boyunca bekledi. Kliması çalışmayan uçakta bazı insanların sıcaktan bayıldığı belirtildi.

Dozhd'un aktardığına göre bir yolcu uçağın acil çıkış kapısını açarak şişen kaydırak mekanizmasını tetikledi.

Acil çıkış kapısı açılan uçaktan tüm yolcular indirilip başka bir uçağa alındı. Uçuşun 4 saat rötar yaptığı belirtildi.

Rossiya Havayolları'nın basın bürosu RBC'ye yaptığı açıklamada acil durum kapısını açan yolcuya verdiği zararı karşılaması için dava açacaklarını belirtti.