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Spor

Uzun süredır kavgalılardı; Joakim Noah, LeBron James'ten nefret etmediğini açıkladı

20 Şubat 2020 13:22

NBA'in eski oyuncularından Joakim Noah, uzun süredir kavgalı olduğu LeBron James'ten nefret etmediğini söyledi. 

NBA'de Chicago Bulls, New York Knicks ve Memphis Grizzlies takımlarında oynayan eski yıldız Joakim Noah ile süperstar LeBron James'le kavgalıydı.

James'in Miami Heat ve Cleveland Cavaliers'la yaşadığı şampiyonluk sezonlarında sık sık karşılaştığı Noah'la sıkı bir tartışması olmuştu.

Noah yıllar sonra bu konuya açıklık getirdi ve şunları söyledi:

"LeBron'dan nefret etmiyorum. Sadece rekabetçi biriyim ve yenilmeyi sevmiyorum. Fakat bu lanet olası adam şampiyonluk yarışında bizi defalarca yenip durdu. Herkes ondan nefret ettiğimi sanıyor ama etmiyorum. Hayatımdan memnunum. Sadece kaybedince sinirleniyorum. Hepsi bu."

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