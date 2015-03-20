'Uzun süre emzirilen bebekler daha zeki oluyor ve çok para kazanıyor!'

6 bin bebeği hayatları boyunca takibe alan bilim insanları ilginç bir araştırmaya imza attı. Brezilyalı araştırmacılara göre, daha uzun süre emzirilen bebekler daha zeki oluyor, daha uzun süre eğitim alıyor ve daha çok para kazanıyor.

Anne sütünün zeka ve fiziksel gelişime etkisi konusunda bugüne kadar çok sayıda araştırma yapıldı. Zaten bilim insanlarının annelere tavsiyeleri de bebeklerini uzun süre emzirmeleri yönünde. Ancak Brezilya'dan gelen araştırma sonucuna göre, çok emzirilen bebeklerde zeka, fiziksel gelişim gibi faktörlere bir de daha fazla para kazanma avantajı eklendi.

Brezilya'da 1982 yılında doğan, farklı gelir seviyelerinden 6 bin bebeği hayatları boyunca inceleyen araştırmacılar, daha uzun süre emzirilen bebeklerin hayatta daha başarılı olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Pelotas Federal Üniversitesi doktorlarından Bernardo Lessa Horta, deneye başlamadan önce emzirmenin bebeklerin IQ seviyesinde ufak bir artışa neden olduğunu bildiklerini ancak bu etkinin bebeklerin yetişkinlik hayatına ne şekilde yansıdığını görmek istediklerini söyledi.

Uzun süre emzirilenler daha zeki

Araştırma kapsamında inceledikleri 6 bin bebekten, 3 bin 500’ünün 30’lu yaşlarına geldiklerinde bir IQ testine girmeyi kabul ettiğini belirten Horta, “ Bebekken uzun süre emzirilen kişilerin, anne sütünden yeterince yararlanamayan yaşıtlarına göre daha yüksek IQ’lara sahip olduğunu gördük” dedi.

Çok para kazanıyorlar, daha başarılı oluyorlar

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Dr. Horta, bebekken uzun süre emzirilmiş olan deneklerin eğitim hayatlarının daha uzun sürdüğünü, onların daha çok para kazandığını ve genel olarak hayatta daha başarılı olduklarını gördüklerini de belirtti.

Dr. Horta, "Bir bebek ne denli uzun süre emzirilmişse, emzirilmenin yarattığı pozitif etkilerden o denli çok yararlanıyor" dedi.

Araştırma sonuçları Lancet Globel Health Journal isimli akademik dergide yayınlandı.