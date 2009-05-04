Uzun süre çalışanlar uyumakta zorluk çekiyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, uzun süre çalışanların uyumakta zorluk çektiklerini ortaya koydu.



Dortmund kentindeki "Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin" adlı kurum tarafından 50 binden fazla kişi arasında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre haftada 60 saatten fazla çalışan insanların dörtte biri, normal 35 ile 44 saat arasında çalışanların da beşte biri uyumakta zorluk çekiyor.



Uzun süreli çalışanların daha yoğun şekilde de sırt ağrıları çektiği ve bu kişilerde daha fazla kalp rahatsızlıklarının ortaya çıktığı belirtildi.



Vardiyalı çalışanlarda ya da çalışma saatleri değişen insanlarda, hafta sonlarında çalışan ve çalışma saatlerinin kötü planlandığı insanlarda da daha yoğun şekilde sağlık sorunlarının ortaya çıktığı kaydedildi.



(AA)

