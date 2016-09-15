'Uzun şekerlemeler diyabet işareti olabilir'

Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, gündüz 1 saatten fazla uyumak, tip 2 diyabet (şeker hastalığı) işareti olabilir.

Tokyo Üniversitesi'nin araştırması, uyku düzensizliği ile diyabetin bağlantılı olabileceğini ortaya koyması açısından önemli.

Araştırması kapsamında 300 binden fazla kişi incelendi. Günde 1 saatten fazla uyuyan insanların, hiç uyumayanlara kıyasla yüzde 45 daha fazla tip 2 diyabet riski taşıdığı ortaya çıktı.

40 dakikanın altındaki kestirmelerle diyabet arasında ise bir ilişki bulunmadı.

Hatta araştırmalar, gün içindeki kısa kestirmelerin sağlığa faydalı olduğunu gösteriyor. Bu kısa uyku, motor becerileri ve atikliği artırıyor.

Araştırmanın sonuçları Almanya'nın Münih kentinde yapılacak olan Avrupa Diyabet Çalışmaları Derneği toplantısında sunulacak.

Araştırmacılar gün içinde uzun uyuma ihtiyacının, gece uykusunun kötü olmasından, büyük olasılıkla uyku apnesinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Bilim insanları bu uyku düzensizliğinin kalp krizi, kardiyovasküler rahatsızlıklar ve tip 2 diyabet de dahil olmak üzere bazı diğer metabolik düzensizliklere neden olabileceğine dikkat çekti.

Çalışma düzeni ve sosyal hayattan kaynaklanan uyku eksikliğinin ayrıca yeme bozukluklarına da neden olduğu, bunun da tip 2 diyabet riskini artırabileceği belirtildi.

Ancak uykunun şeker hastalığının nedeni mi, sonucu mu olduğu netlik kazanmış değil.

Gün içindeki uzun uykunun diyabetle ilişkilendirilmesinin nedenlerinden biri, araştırmaya katılan hastaların bazılarının diyabetin erken evrelerinde olması da olabilir.

Daha az sağlıklı ve diyabetin ilk evrelerindeki hastaların gün içinde daha uzun şekerlemeler yaptıkları biliniyor.

Glasgow Üniversitesi'nden Naveed Sattar, "Diyabete neden olan risk faktörleri, uykuya da neden olabilir, örneğin şeker seviyesinin biraz yüksek olması gibi... Bu da gün içindeki kestirmelerin diyabet için bir uyarı olabileceği anlamına gelebilir" diyor.

İngiliz uzmanlar ise teşhis konmamış diyabet hastalarının gün içinde yorgun hissettiklerini ancak gün içindeki kestirmelerin diyabet riskini artırdığına dair bir kanıt olmadığını belirtmişti.