Uzun saçlara, doğru bakım şart

Göz kamaştıran uzun saçların sahibi olmak zor sanılsa da; doğru bakım ile parlak bir görüntü elde etmek mümkün. Kuaförler, "Sağlıklı saçlar için şampuan ve kremlerin kalitesi çok önemli" diyor..



Dönem dönem kısa saç moda olsa da; omuzlardan aşağı şelale gibi akan uzun saçların saltanatı kolay kolay sarsılmaz. Saçlar uzadıkça bakım ihtiyacı artsa da pek çok kadın uzun saçlarından vazgeçmez.



Doğru malzeme şart



Saç tasarımcıları, uzun saç bakımında en önemli iki unsurun şampuan ve maske olduğunu belirterek, şunları öneriyor:

Saçları ince telli olanlar hafif şampuanları seçmeli. Kalın telli saçların bakımı içinse yumuşatıcı içeren malzemeler kullanılmalı. Saçın rahat taranmasını sağlayan maskeler için de aynı mantıkla hareket edilmelidir.



Renk değiştirmeyin



İnce telli uzun saçlar için maskeyi sadece saç uçlarına uygulamak gerekir. Kalın telli saçlar söz konusu olduğunda ise maske tüm baş üzerinde uygulanmalıdır.



Uzun saçlara kişisellik ve hareketlilik kazandırmak için renk kullanımı kaçınılmaz; ancak uzmanlar ani renk değişimlerini önermiyor; saçın sağlığı için gölge ve röfle gibi ton üzerine tonlama yapmayı tavsiye ediyor.