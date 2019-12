Uzun ömür için 10 altın kural

Sağlıklı yaşam ve uzun ömür için uzmanlar 10 altın kuralı açıkladı. Yemek ayırmamak, egzersiz yapmak, solaryumdan uzak durmak kanser gibi ölümcül hastalıkları engelliyor...



Sigara kullanmak, hareketsizlik ve düzensiz beslenme alışanlığı birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Özellikle kalp hastalıkları, yüksek kan basıncı, şeker hastalıkları, yüksek kolesterol, şişmanlık, safra kesesi hastalıkları, bazı kanser türleri beslenme tarzıyla yakından ilişkili hastalıkların başında geliyor.



Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Hizmetler Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı, alınacak birkaç önlemle sağlıklı yaşamanın mümkün olduğunu kaydetti. Çakmakçı, "Sağlıklı bir yaşam için önce alışkanlıklarımızı gözden geçirmek gerekiyor. Masum görünen bazı alışkanlıklar sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Alışkanlıkların değiştirilmesi sayesinde ölümcül olabilecek kanser, kalp, akciğer gibi önemli hastalıklar önlenebilir" dedi. İşte sağlıklı yaşamanın 10 kuralı.



Besinleri ayırmayın



Her besin grubunun içerdiği besin öğelerinin, bir başka deyişle karbonhidratların, proteinlerin, yağların, vitamin ve minerallerin ölçüsü farklılık gösteriyor. Yeterli ve dengeli beslenebilme için her gruptan belirli oranda alınması gerekiyor.



Haftada 3 kez spor



Egzersiz yapmak yüksek kan basıncı, diyabet, osteoporoz, felç ve sırt hasarlarını azaltıyor. Haftada üç kez, 45 - 60 dakika egzersiz yapılmalı. Eğer düzenli egzersiz yapılırsa kişi kendini daha iyi hissedecek ve kilosunu kontrol altında tutabilecektir.



Cinsel yaşam



Kişinin ve eşinin cinsel yolla bulaşan bir hastalığı yoksa tek eşli ise güvende demektir. Prezervatif kullanmak cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemede etkilidir. Risk taşıdığını düşünenlerin, kontrol için hekimiyle görüşmesi doğru olur.



Solaryum uyarısı



Kanser tiplerinden en yaygını deri kanseridir. Güneşe altında kalma ile deri kanseri arasında bağlantı bulunuyor. Bu nedenle, güneş ışınlarının en zararlı olduğu saatlerde güneşe çıkılmamalıdır. Eğer herhangi bir nedenle güneş altında kalınacaksa, mutlaka koruyucu giysi giyilmeli, şapka takılmalı ve koruyucu ürünlerden uygun olanı kullanılmalıdır.



Prostat kontrolü



Erkeklerin prostatlarını belirli aralıklarla kontrol ettirmeleri lazım. Özellikle 50 yaş ve üzerindeki erkekler muhakkak doktora gitmeli.



Kansere dikkat



Kadınların 20'li yaşların başından itibaren meme kontrolü yaptırması gerekiyor. Böylelikle kanserin erken teşhis edilmesi mümkün oluyor. Kadınlar için bir diğer önemli kanser türü de rahim kanseri. Her kadın belirli periyodlarda jinekolojik muayenelerini yaptırmalı.



Doğru gıdalar tüketilmeli



Sebze ve meyve



Lifli besinlerden uzak durulması gerekiyor. Bunun yerine sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmeli.



Aşı için yaş sınırı yok



Belli bir yaşa geldikten sonra aşı olmak gerekli. Hepatit B aşısı için yaş sınırı yok. Her yaştaki kişiye mutlaka yapılmalıdır. Yetişkinlerin, tetanos ve difteriyi tetikleyici nedenlere karşı 10 yılda bir aşıya gereksinimleri vardır. 65 yaş ve üstünde olanların ya da risk altında olanların grip aşısı olması gerekir.



A’dan Z’ye muayene olun



Kişinin sağlık durumu yıldan yıla değişiklik gösterebilir. Bu yüzden mutlaka her yıl A'dan Z'ye kontrolden geçmeye özen gösterilmeli.



Tütünden uzak durun



Sigara içmek en tehlikeli alışkanlıkların başında geliyor. Önlenebilir hastalıklara en çok sigara neden oluyor. Bu yüzden sigarayım hayatınızdan tamamen çıkarmanız lazım.