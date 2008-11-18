Uzun kadınların bebekleri daha şişman

Şişmanlık anne karnında başlıyor

Masaj yapılan bebeğin boyu uzun oluyor

İngiliz araştırmacılar, anneler ve yeni doğanlar üzerinde yaptıkları araştırmada, annenin formunda olmasının, çocuğun gelecekteki kilosunun yanı sıra sağlığını da etkilediğini belirttiler.Anneyiz Biz dergisinde yayımlanan habere göre, araştırmacılar vücudundaki yağ oranı yüksek annelerin bebeklerininse daha şişman olduğunu saptadılar.Yayınlanan araştırmada, 448 kadının gebelik öncesi ve sonrasındaki verileri incelendi.Kadınların yeme alışkanlıkları ve yaşam biçimleri, kiloları, boyları ve vücutlarındaki yağ oranlarına bakıldı. Doğumdan sonra da bebeklerinin kiloları ve yağ oranları incelendi.Dr. Cyrus Cooper ve ekibi, vücutlarındaki yağ stoku yüksek olan annelerin bebeklerindeki yağ oranının da yüksek olduğunu saptadılar.Aynı sonucun, yavaş yürüdüklerini söyleyen kadınlar ve bebekleri için de geçerli olduğu kaydedildi.Araştırma sonucunda, uzun kadınların bebeklerinin şişman olma eğiliminin daha yüksek olduğu da belirlendi. Bununla birlikte, normalin altında kilolu olan ve gebelikte yeterli kilo almayan kadınların düşük kilolu çocuk doğurmaları riskinin fazla olduğu da belirtildi.Bebeklerin doğduklarında vücutlarında bulunan yağ oranının, çocukluk ve yetişkinlik dönemlerindeki kilolarını etkilediğini ifade eden araştırmacılar, sağlıklı bir çocuk için kadınlara düzenli egzersiz yapmalarını, gebelik öncesi ve sonrasında ideal kiloya inmelerini tavsiye ettiler.